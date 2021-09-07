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"البلدية والإسكان" توقّع مذكرة تعاون مع البرنامج السعودي لتنمية اليمن

بهدف تعزيز التعاون المشترك والتنسيق بين الجانبين في الخدمات الإسكانية

وقّعت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان مذكرة تعاون مشترك، في مقر الوزارة بالرياض، مع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن؛ بهدف تعزيز التعاون المشترك والتنسيق بين الجانبين في مجالات الخدمات الإسكانية والتنمية العمرانية في جمهورية اليمن.

ومثّل الوزارة في التوقيع الأمير سعود بن طلال بن بدر وكيل الوزارة لتجربة العميل وخدمات العملاء والمشرف العام على الإدارة العامة للشراكات المؤسسية والتعاون الدولي، ومن جانب البرنامج سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن والمشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد بن سعيد آل جابر.

وتهدف المذكرة إلى تفعيل مشاركة الوزارة في مجالات عدة تتعلق بتعزيز التنمية العمرانية المستدامة وتأهيل المختصين في البرنامج والجهات المعنية في مجال الإنشاءات وتعمير المدن، وتقديم الدعم الفني والاستشاري للبرنامج في مختلف اختصاصات الوزارة ومنها التنمية الحضرية والشؤون الهندسية وكود البناء، وإعداد معايير تصنيف موحدة للمكاتب الهندسية والاستشارية ومؤسسات المقاولات باليمن.

بدوره، أكد وكيل الوزارة لتجربة العميل وخدمات العملاء، على أهمية مذكرة التعاون، التي تأتي في إطار توجيهات القيادة بأهمية توحيد الجهود بين الوزارات فيما يتعلق بتنمية وإعمار اليمن، وحصر وتوحيد تقديم المنح المقدمة من المملكة إلى اليمن عن طريق البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.



وبيّن أن مجالات التعاون المشترك تشمل تحديد الأهداف والتنسيق بين الجانبين لوضع خطط عمل سيتم تنفيذها وفق مسارات متنوعة متفق عليها، وتشمل إعداد الدراسات في مجالات تصريف الأمطار ودرء أخطار السيول، وعقد ورش عمل مشتركة بين الطرفين لتبادل الخبرات.

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"البلدية والإسكان" توقّع مذكرة تعاون مع البرنامج السعودي لتنمية اليمن
سبق

وقّعت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان مذكرة تعاون مشترك، في مقر الوزارة بالرياض، مع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن؛ بهدف تعزيز التعاون المشترك والتنسيق بين الجانبين في مجالات الخدمات الإسكانية والتنمية العمرانية في جمهورية اليمن.

ومثّل الوزارة في التوقيع الأمير سعود بن طلال بن بدر وكيل الوزارة لتجربة العميل وخدمات العملاء والمشرف العام على الإدارة العامة للشراكات المؤسسية والتعاون الدولي، ومن جانب البرنامج سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن والمشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد بن سعيد آل جابر.

وتهدف المذكرة إلى تفعيل مشاركة الوزارة في مجالات عدة تتعلق بتعزيز التنمية العمرانية المستدامة وتأهيل المختصين في البرنامج والجهات المعنية في مجال الإنشاءات وتعمير المدن، وتقديم الدعم الفني والاستشاري للبرنامج في مختلف اختصاصات الوزارة ومنها التنمية الحضرية والشؤون الهندسية وكود البناء، وإعداد معايير تصنيف موحدة للمكاتب الهندسية والاستشارية ومؤسسات المقاولات باليمن.

بدوره، أكد وكيل الوزارة لتجربة العميل وخدمات العملاء، على أهمية مذكرة التعاون، التي تأتي في إطار توجيهات القيادة بأهمية توحيد الجهود بين الوزارات فيما يتعلق بتنمية وإعمار اليمن، وحصر وتوحيد تقديم المنح المقدمة من المملكة إلى اليمن عن طريق البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.



وبيّن أن مجالات التعاون المشترك تشمل تحديد الأهداف والتنسيق بين الجانبين لوضع خطط عمل سيتم تنفيذها وفق مسارات متنوعة متفق عليها، وتشمل إعداد الدراسات في مجالات تصريف الأمطار ودرء أخطار السيول، وعقد ورش عمل مشتركة بين الطرفين لتبادل الخبرات.

07 سبتمبر 2021 - 30 محرّم 1443
02:09 PM

"البلدية والإسكان" توقّع مذكرة تعاون مع البرنامج السعودي لتنمية اليمن

بهدف تعزيز التعاون المشترك والتنسيق بين الجانبين في الخدمات الإسكانية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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وقّعت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان مذكرة تعاون مشترك، في مقر الوزارة بالرياض، مع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن؛ بهدف تعزيز التعاون المشترك والتنسيق بين الجانبين في مجالات الخدمات الإسكانية والتنمية العمرانية في جمهورية اليمن.

ومثّل الوزارة في التوقيع الأمير سعود بن طلال بن بدر وكيل الوزارة لتجربة العميل وخدمات العملاء والمشرف العام على الإدارة العامة للشراكات المؤسسية والتعاون الدولي، ومن جانب البرنامج سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن والمشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد بن سعيد آل جابر.

وتهدف المذكرة إلى تفعيل مشاركة الوزارة في مجالات عدة تتعلق بتعزيز التنمية العمرانية المستدامة وتأهيل المختصين في البرنامج والجهات المعنية في مجال الإنشاءات وتعمير المدن، وتقديم الدعم الفني والاستشاري للبرنامج في مختلف اختصاصات الوزارة ومنها التنمية الحضرية والشؤون الهندسية وكود البناء، وإعداد معايير تصنيف موحدة للمكاتب الهندسية والاستشارية ومؤسسات المقاولات باليمن.

بدوره، أكد وكيل الوزارة لتجربة العميل وخدمات العملاء، على أهمية مذكرة التعاون، التي تأتي في إطار توجيهات القيادة بأهمية توحيد الجهود بين الوزارات فيما يتعلق بتنمية وإعمار اليمن، وحصر وتوحيد تقديم المنح المقدمة من المملكة إلى اليمن عن طريق البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.



وبيّن أن مجالات التعاون المشترك تشمل تحديد الأهداف والتنسيق بين الجانبين لوضع خطط عمل سيتم تنفيذها وفق مسارات متنوعة متفق عليها، وتشمل إعداد الدراسات في مجالات تصريف الأمطار ودرء أخطار السيول، وعقد ورش عمل مشتركة بين الطرفين لتبادل الخبرات.

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