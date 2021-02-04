الهلال يواصل كبوته بعد "السوبر".. أبها ضربه بثلاثية وثبت الشباب في الصدارة

في افتتاح الجولة 17 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.. فوز تاريخي لفارس الجنوب

واصل الهلال تراجعه بعد مباراة "السوبر" وفقد صدارة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، عقب خسارته من أبها 3/2، مساء اليوم الخميس، في اللقاء الذي جمع الفريقين على أرض ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، في افتتاح الجولة 17.

الشوط الأول انتهى بالتعادل الإيجابي بين الطرفين بهدف لمثله، حيث كان البادئ في التسجيل أبها عند الدقيقة 11 بقذيفة ( لا تصد ولا ترد ) من قدم رياض شراحيلي.

ولكن سرعان ما عادل النتيجة للهلال اللاعب صالح الشهري عند الدقيقة 13 من خلال كرة أرضية زاحفة استقرت داخل شباك الضيوف.

وفي الشوط الثاني أضاع "قوميز" فرصة التقدم للهلال عند الدقيقتين 63، 64.

ولكن "كاريو" عوض الفرص الضائعة للأزرق بهدف هلالي ثان عند الدقيقة 67، بعد استثماره لعرضية ياسر الشهراني.

وفي الدقيقة 75 أعاد مهدي تهرات فريقه أبها للواجهة من جديد برأسية رائعة وصلته من سعد بقير.

ويتوج سعد بقير حضوره بهدف ثالث لفريقه ولا أروع عند الدقيقة السابعة من الوقت بدلاً من الضائع 97، كان كافياً لإبعاد الهلال عن الصدارة.

بتلك النتيجة بقي الهلال في الوصافة بـ 30 نقطة، وأبها برصيد 24 نقطة.