كورونا في فلسطين.. 3648 إصابة جديدة و24 وفاة و4073 حالة تعافٍ
سجلت فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية 24 وفاة و3648 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و4073 حالة تعافٍ في جميع المحافظات الفلسطينية.
وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين، بلغت 90.5%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 8.6%، ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.
كورونا في فلسطين.. 3648 إصابة جديدة و24 وفاة و4073 حالة تعافٍ
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2022-02-15
سجلت فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية 24 وفاة و3648 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و4073 حالة تعافٍ في جميع المحافظات الفلسطينية.
وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين، بلغت 90.5%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 8.6%، ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.
15 فبراير 2022 - 14 رجب 1443
05:47 PM
كورونا في فلسطين.. 3648 إصابة جديدة و24 وفاة و4073 حالة تعافٍ
سجلت فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية 24 وفاة و3648 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و4073 حالة تعافٍ في جميع المحافظات الفلسطينية.
وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين، بلغت 90.5%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 8.6%، ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.