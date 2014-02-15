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كورونا في فلسطين.. 3648 إصابة جديدة و24 وفاة و4073 حالة تعافٍ

سجلت فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية 24 وفاة و3648 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و4073 حالة تعافٍ في جميع المحافظات الفلسطينية.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين، بلغت 90.5%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 8.6%، ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.

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كورونا في فلسطين.. 3648 إصابة جديدة و24 وفاة و4073 حالة تعافٍ
سبق

سجلت فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية 24 وفاة و3648 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و4073 حالة تعافٍ في جميع المحافظات الفلسطينية.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين، بلغت 90.5%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 8.6%، ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.

15 فبراير 2022 - 14 رجب 1443
05:47 PM

كورونا في فلسطين.. 3648 إصابة جديدة و24 وفاة و4073 حالة تعافٍ

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية 24 وفاة و3648 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و4073 حالة تعافٍ في جميع المحافظات الفلسطينية.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين، بلغت 90.5%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 8.6%، ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.

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200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
9,978
142 مليون ..

142 مليون ..

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