حذر مستشفى الملك خالد للعيون من النظر بالعين المجردة أو النظارة الشمسية إلى الكسوف الجزئي للشمس، الذي سيشاهد بمشيئة الله تعالى يوم غد في المملكة، ابتداءً من شروق الشمس؛ لأن التعرض الطويل لأشعة الشمس أثناء الكسوف يسبب حرقًا وتلفًا لخلايا الشبكية في مركز البصر الذي يعد من أكثر الأجزاء حساسية في العين، وهو ما يطلق عليه علميًّا: "اعتلال مركز النظر". وقال المستشفى في رسالة توعوية: الأثر الحاصل على العين لا يشعر به المصاب مباشرة أثناء النظر إلى الشمس، بل تظهر أعراضه فيما بعد، وهو ما قد يزيد من الحرق الذي يصيب مركز النظر ويكون من الصعب علاجه. ولفتت الرسالة إلى أن جميع أنواع النظارات الشمسية لا تقي من خطورة النظر إلى الشمس أثناء الكسوف، وتزيد الخطورة أكثر إذا نظر الشخص من خلال المنظار بدون استخدام فلاتر معينة تقي من حدة الأشعة، مبينة أن النظارات الخاصة برؤية الكسوف هي مما يستخدم لمرة واحدة فقط بمواصفات ISO 12312-2. وأكّد المستشفى أن أغلب المصابين بحروق مركز الإبصار هم من صغار السن الذين لا يلتزمون بسبل الوقاية أثناء ظاهرة الكسوف، داعيًا الآباء والأمهات إلى تحذير الأبناء والبنات من النظر لأشعة الشمس خلال وقت الكسوف.

مستشفى العيون: النظر إلى الشمس أثناء الكسوف يحرق الشبكية وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2019-12-25 حذر مستشفى الملك خالد للعيون من النظر بالعين المجردة أو النظارة الشمسية إلى الكسوف الجزئي للشمس، الذي سيشاهد بمشيئة الله تعالى يوم غد في المملكة، ابتداءً من شروق الشمس؛ لأن التعرض الطويل لأشعة الشمس أثناء الكسوف يسبب حرقًا وتلفًا لخلايا الشبكية في مركز البصر الذي يعد من أكثر الأجزاء حساسية في العين، وهو ما يطلق عليه علميًّا: "اعتلال مركز النظر".



وقال المستشفى في رسالة توعوية: الأثر الحاصل على العين لا يشعر به المصاب مباشرة أثناء النظر إلى الشمس، بل تظهر أعراضه فيما بعد، وهو ما قد يزيد من الحرق الذي يصيب مركز النظر ويكون من الصعب علاجه.



ولفتت الرسالة إلى أن جميع أنواع النظارات الشمسية لا تقي من خطورة النظر إلى الشمس أثناء الكسوف، وتزيد الخطورة أكثر إذا نظر الشخص من خلال المنظار بدون استخدام فلاتر معينة تقي من حدة الأشعة، مبينة أن النظارات الخاصة برؤية الكسوف هي مما يستخدم لمرة واحدة فقط بمواصفات ISO 12312-2.



وأكّد المستشفى أن أغلب المصابين بحروق مركز الإبصار هم من صغار السن الذين لا يلتزمون بسبل الوقاية أثناء ظاهرة الكسوف، داعيًا الآباء والأمهات إلى تحذير الأبناء والبنات من النظر لأشعة الشمس خلال وقت الكسوف.

25 ديسمبر 2019 - 28 ربيع الآخر 1441 05:23 PM

مستشفى العيون: النظر إلى الشمس أثناء الكسوف يحرق الشبكية دعا الآباء والأمهات إلى تحذير الأبناء والبنات من هذه الخطورة





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حذر مستشفى الملك خالد للعيون من النظر بالعين المجردة أو النظارة الشمسية إلى الكسوف الجزئي للشمس، الذي سيشاهد بمشيئة الله تعالى يوم غد في المملكة، ابتداءً من شروق الشمس؛ لأن التعرض الطويل لأشعة الشمس أثناء الكسوف يسبب حرقًا وتلفًا لخلايا الشبكية في مركز البصر الذي يعد من أكثر الأجزاء حساسية في العين، وهو ما يطلق عليه علميًّا: "اعتلال مركز النظر".



وقال المستشفى في رسالة توعوية: الأثر الحاصل على العين لا يشعر به المصاب مباشرة أثناء النظر إلى الشمس، بل تظهر أعراضه فيما بعد، وهو ما قد يزيد من الحرق الذي يصيب مركز النظر ويكون من الصعب علاجه.



ولفتت الرسالة إلى أن جميع أنواع النظارات الشمسية لا تقي من خطورة النظر إلى الشمس أثناء الكسوف، وتزيد الخطورة أكثر إذا نظر الشخص من خلال المنظار بدون استخدام فلاتر معينة تقي من حدة الأشعة، مبينة أن النظارات الخاصة برؤية الكسوف هي مما يستخدم لمرة واحدة فقط بمواصفات ISO 12312-2.



وأكّد المستشفى أن أغلب المصابين بحروق مركز الإبصار هم من صغار السن الذين لا يلتزمون بسبل الوقاية أثناء ظاهرة الكسوف، داعيًا الآباء والأمهات إلى تحذير الأبناء والبنات من النظر لأشعة الشمس خلال وقت الكسوف.