النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

النفط يرتفع وخام برنت عند 68.73 دولار للبرميل

استقرت عقود خام "نايمكس" الأمريكي عند 66.01

ارتفع خام "برنت" هامشياً خلال تعاملات الأربعاء مع تدفق البيانات التي تشير إلى تحسن توقعات الطلب على الخام في بعض المناطق، في ظل استمرار تخفيف القيود المرتبطة بجائحة "كورونا".

وقال المحلل لدى "إس بي أي" لإدارة الأصول "ستيفن إينيس"، إن الطلب في كل من الصين والولايات المتحدة يواصل العودة إلى مستويات ما قبل الجائحة، مؤكداً أن هناك إشارات إيجابية حول مستوى الإصابات لدى الهند؛ ما يشير إلى أن مستوى الطلب قد يبدأ في التعافي هناك، بحسب وكالة "بلومبرج".

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم يوليو هامشياً بنحو 0.1% إلى 68.73 دولار للبرميل، في الساعة 09:05 صباحاً بتوقيت مكة المكرّمة.

واستقرت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم يوليو عند 66.01 دولار للبرميل.

ومن المقرر صدور بيانات مخزونات النفط في الولايات المتحدة عن إدارة معلومات الطاقة في وقت لاحق اليوم.

وكشفت بيانات معهد البترول الأمريكي تراجع مخزونات النفط بنحو 439 ألف برميل خلال الأسبوع المنتهي في الحادي والعشرين من مايو الجاري.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

اعلان
النفط يرتفع وخام برنت عند 68.73 دولار للبرميل
سبق

ارتفع خام "برنت" هامشياً خلال تعاملات الأربعاء مع تدفق البيانات التي تشير إلى تحسن توقعات الطلب على الخام في بعض المناطق، في ظل استمرار تخفيف القيود المرتبطة بجائحة "كورونا".

وقال المحلل لدى "إس بي أي" لإدارة الأصول "ستيفن إينيس"، إن الطلب في كل من الصين والولايات المتحدة يواصل العودة إلى مستويات ما قبل الجائحة، مؤكداً أن هناك إشارات إيجابية حول مستوى الإصابات لدى الهند؛ ما يشير إلى أن مستوى الطلب قد يبدأ في التعافي هناك، بحسب وكالة "بلومبرج".

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم يوليو هامشياً بنحو 0.1% إلى 68.73 دولار للبرميل، في الساعة 09:05 صباحاً بتوقيت مكة المكرّمة.

واستقرت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم يوليو عند 66.01 دولار للبرميل.

ومن المقرر صدور بيانات مخزونات النفط في الولايات المتحدة عن إدارة معلومات الطاقة في وقت لاحق اليوم.

وكشفت بيانات معهد البترول الأمريكي تراجع مخزونات النفط بنحو 439 ألف برميل خلال الأسبوع المنتهي في الحادي والعشرين من مايو الجاري.

26 مايو 2021 - 14 شوّال 1442
10:00 AM

النفط يرتفع وخام برنت عند 68.73 دولار للبرميل

استقرت عقود خام "نايمكس" الأمريكي عند 66.01

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
426

ارتفع خام "برنت" هامشياً خلال تعاملات الأربعاء مع تدفق البيانات التي تشير إلى تحسن توقعات الطلب على الخام في بعض المناطق، في ظل استمرار تخفيف القيود المرتبطة بجائحة "كورونا".

وقال المحلل لدى "إس بي أي" لإدارة الأصول "ستيفن إينيس"، إن الطلب في كل من الصين والولايات المتحدة يواصل العودة إلى مستويات ما قبل الجائحة، مؤكداً أن هناك إشارات إيجابية حول مستوى الإصابات لدى الهند؛ ما يشير إلى أن مستوى الطلب قد يبدأ في التعافي هناك، بحسب وكالة "بلومبرج".

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم يوليو هامشياً بنحو 0.1% إلى 68.73 دولار للبرميل، في الساعة 09:05 صباحاً بتوقيت مكة المكرّمة.

واستقرت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم يوليو عند 66.01 دولار للبرميل.

ومن المقرر صدور بيانات مخزونات النفط في الولايات المتحدة عن إدارة معلومات الطاقة في وقت لاحق اليوم.

وكشفت بيانات معهد البترول الأمريكي تراجع مخزونات النفط بنحو 439 ألف برميل خلال الأسبوع المنتهي في الحادي والعشرين من مايو الجاري.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,063
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,730
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
31,582
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,310

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

هل علَّمتنا "كورونا" تحمُّل الأزمات؟

هل علَّمتنا "كورونا" تحمُّل الأزمات؟

صالح مطر الغامدي
الأقصى والتراشق العربي!!

الأقصى والتراشق العربي!!

غسان محمد عسيلان
البطولات تحب الهلال ..!!

البطولات تحب الهلال ..!!

محمد الصيعري
دروس من الحدث الشربليّ

دروس من الحدث الشربليّ

مها الجبر
نعم.. بدو ولنا الفخر!!

نعم.. بدو ولنا الفخر!!

غسان محمد عسيلان
أصاب مسلوب الهوية حين أخطأ

أصاب مسلوب الهوية حين أخطأ

علي آل شرمة
هل نؤجل السياحة الخارجية؟

هل نؤجل السياحة الخارجية؟

صالح مطر الغامدي
"ومن الترند ما قتل..!"

"ومن الترند ما قتل..!"

ماجد الحربي
قيادتنا الرشيدة ومبادرة التبرع بالأعضاء

قيادتنا الرشيدة ومبادرة التبرع بالأعضاء

غسان محمد عسيلان
كشف حساب.. العمل والتعلم عن بُعد!

كشف حساب.. العمل والتعلم عن بُعد!

عبدالغني الشيخ
عادت أعيادكم

عادت أعيادكم

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة