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حائل.. شاهد احتفالات قرية البعائث بعيد الفطر المبارك

لجنة التنمية حددت ثلاثة مواقع لتقديم الضيافة

احتفلت لجنة التنمية بالبعائث ٢٠٠ كلم حنوب شرق حائل، بالعيد، بضيافة مواقع مختلفة من القرية، لتقديم القهوة والشاي، وكذلك المرطبات والحلويات، التي قامت عليها الأسر المنتجة باللجنة.

وحدّدت اللجنة، ثلاثة مواقع، لتقديم الضيافة، للرجال أمام المصلى، وللنساء أمام المصلى، ولعابري وسالكي طريق البعايث - حائل.

من جهتها، استعرضت اللجنة، سيارات قديمة تراوحت موديلاتها بين ١٩٥٢ و١٩٦٦ و١٩٧٠، والتي فضّل الأهالي وسالكو الطريق، التصوير من أمامها، فيما نالت زيارة كبيرة لكبار السن، الذين استعادوا ذكريات قديمة مع تلك السيارات، فيما شرحوا لأبنائهم وأحفادهم المعاناة التي كانوا يواجهونها في السفر عبر تلك السيارات عبر الطرق الترابية الوعرة في بعض المناطق.

بدوره قدم رئيس مجلس الإدارة بلجنة التنمية بالبعائث، عبدالكريم المطلق، شكره لجميع من بذل جهداً في هذه الضيافة والفعالية، فيما رفع تهانيه بعيد الفطر المبارك للقيادة الرشيدة والشعب السعودي، أصالة عن نفسه ونيابة عن أعضاء اللجنة الذين يمثلون أبناء البعائث.

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حائل.. شاهد احتفالات قرية البعائث بعيد الفطر المبارك
سبق

احتفلت لجنة التنمية بالبعائث ٢٠٠ كلم حنوب شرق حائل، بالعيد، بضيافة مواقع مختلفة من القرية، لتقديم القهوة والشاي، وكذلك المرطبات والحلويات، التي قامت عليها الأسر المنتجة باللجنة.

وحدّدت اللجنة، ثلاثة مواقع، لتقديم الضيافة، للرجال أمام المصلى، وللنساء أمام المصلى، ولعابري وسالكي طريق البعايث - حائل.

من جهتها، استعرضت اللجنة، سيارات قديمة تراوحت موديلاتها بين ١٩٥٢ و١٩٦٦ و١٩٧٠، والتي فضّل الأهالي وسالكو الطريق، التصوير من أمامها، فيما نالت زيارة كبيرة لكبار السن، الذين استعادوا ذكريات قديمة مع تلك السيارات، فيما شرحوا لأبنائهم وأحفادهم المعاناة التي كانوا يواجهونها في السفر عبر تلك السيارات عبر الطرق الترابية الوعرة في بعض المناطق.

بدوره قدم رئيس مجلس الإدارة بلجنة التنمية بالبعائث، عبدالكريم المطلق، شكره لجميع من بذل جهداً في هذه الضيافة والفعالية، فيما رفع تهانيه بعيد الفطر المبارك للقيادة الرشيدة والشعب السعودي، أصالة عن نفسه ونيابة عن أعضاء اللجنة الذين يمثلون أبناء البعائث.

04 يونيو 2019 - 1 شوّال 1440
07:02 PM

حائل.. شاهد احتفالات قرية البعائث بعيد الفطر المبارك

لجنة التنمية حددت ثلاثة مواقع لتقديم الضيافة

A A A
خالد السليمي - حائل
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1,342

احتفلت لجنة التنمية بالبعائث ٢٠٠ كلم حنوب شرق حائل، بالعيد، بضيافة مواقع مختلفة من القرية، لتقديم القهوة والشاي، وكذلك المرطبات والحلويات، التي قامت عليها الأسر المنتجة باللجنة.

وحدّدت اللجنة، ثلاثة مواقع، لتقديم الضيافة، للرجال أمام المصلى، وللنساء أمام المصلى، ولعابري وسالكي طريق البعايث - حائل.

من جهتها، استعرضت اللجنة، سيارات قديمة تراوحت موديلاتها بين ١٩٥٢ و١٩٦٦ و١٩٧٠، والتي فضّل الأهالي وسالكو الطريق، التصوير من أمامها، فيما نالت زيارة كبيرة لكبار السن، الذين استعادوا ذكريات قديمة مع تلك السيارات، فيما شرحوا لأبنائهم وأحفادهم المعاناة التي كانوا يواجهونها في السفر عبر تلك السيارات عبر الطرق الترابية الوعرة في بعض المناطق.

بدوره قدم رئيس مجلس الإدارة بلجنة التنمية بالبعائث، عبدالكريم المطلق، شكره لجميع من بذل جهداً في هذه الضيافة والفعالية، فيما رفع تهانيه بعيد الفطر المبارك للقيادة الرشيدة والشعب السعودي، أصالة عن نفسه ونيابة عن أعضاء اللجنة الذين يمثلون أبناء البعائث.

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