مأساة إب.. هدّده الحوثي بالقتل فأصيب بجلطة ومات وأمه تفقد البصر

جريمة أخرى ضد الإنسانية تُضاف لسجل مليشيا إيران الإرهابية باليمن

في جريمة حوثية جديدة ضد الإنسانية، كشف مركز إعلامي يمني عن تفاصيل قصة مأساوية شهدتها محافظة إب اليمنية التي تسيطر عليها مليشيات الحوثي، تمثلت في يوم رعب عاشه شاب يمني ينتظر تنفيذ التهديد بالقتل خلال ساعات؛ حتى انتهى ترقّبه بجلطة أودت به صريعًا وأصيبت والدته بالعمى على إثر الصدمة.

وأفادت مصادر محلية في محافظة إب وفقًا للمركز الإعلامي بمحور كتاف، بوفاة شاب بجلطة قلبية ناجمة عن صدمة نفسية بالغة عَقِب تعرّضه للتهديد بالنهب والقتل في إحدى نقاط مليشيا الحوثي.

وتحدّثت المصادر -وفقًا للمركز- عن إصابة والدة الشاب بالعمى مجددًا، عقب أيام من نجاح عملية جراحية لعينيها، جراء انهيارها النفسي وبكائها الشديد وحزنها البالغ على ابنها، الذي تكفّل بعلاج عينيها ومات بعد دخوله حالة رعب من ترقب تنفيذ التهديد بمقتله.