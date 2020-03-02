النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مأساة إب.. هدّده الحوثي بالقتل فأصيب بجلطة ومات وأمه تفقد البصر

جريمة أخرى ضد الإنسانية تُضاف لسجل مليشيا إيران الإرهابية باليمن

في جريمة حوثية جديدة ضد الإنسانية، كشف مركز إعلامي يمني عن تفاصيل قصة مأساوية شهدتها محافظة إب اليمنية التي تسيطر عليها مليشيات الحوثي، تمثلت في يوم رعب عاشه شاب يمني ينتظر تنفيذ التهديد بالقتل خلال ساعات؛ حتى انتهى ترقّبه بجلطة أودت به صريعًا وأصيبت والدته بالعمى على إثر الصدمة.

وأفادت مصادر محلية في محافظة إب وفقًا للمركز الإعلامي بمحور كتاف، بوفاة شاب بجلطة قلبية ناجمة عن صدمة نفسية بالغة عَقِب تعرّضه للتهديد بالنهب والقتل في إحدى نقاط مليشيا الحوثي.

وتحدّثت المصادر -وفقًا للمركز- عن إصابة والدة الشاب بالعمى مجددًا، عقب أيام من نجاح عملية جراحية لعينيها، جراء انهيارها النفسي وبكائها الشديد وحزنها البالغ على ابنها، الذي تكفّل بعلاج عينيها ومات بعد دخوله حالة رعب من ترقب تنفيذ التهديد بمقتله.

مليشيات الحوثي

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
مأساة إب.. هدّده الحوثي بالقتل فأصيب بجلطة ومات وأمه تفقد البصر
سبق

في جريمة حوثية جديدة ضد الإنسانية، كشف مركز إعلامي يمني عن تفاصيل قصة مأساوية شهدتها محافظة إب اليمنية التي تسيطر عليها مليشيات الحوثي، تمثلت في يوم رعب عاشه شاب يمني ينتظر تنفيذ التهديد بالقتل خلال ساعات؛ حتى انتهى ترقّبه بجلطة أودت به صريعًا وأصيبت والدته بالعمى على إثر الصدمة.

وأفادت مصادر محلية في محافظة إب وفقًا للمركز الإعلامي بمحور كتاف، بوفاة شاب بجلطة قلبية ناجمة عن صدمة نفسية بالغة عَقِب تعرّضه للتهديد بالنهب والقتل في إحدى نقاط مليشيا الحوثي.

وتحدّثت المصادر -وفقًا للمركز- عن إصابة والدة الشاب بالعمى مجددًا، عقب أيام من نجاح عملية جراحية لعينيها، جراء انهيارها النفسي وبكائها الشديد وحزنها البالغ على ابنها، الذي تكفّل بعلاج عينيها ومات بعد دخوله حالة رعب من ترقب تنفيذ التهديد بمقتله.

02 مارس 2020 - 7 رجب 1441
11:34 AM

مأساة إب.. هدّده الحوثي بالقتل فأصيب بجلطة ومات وأمه تفقد البصر

جريمة أخرى ضد الإنسانية تُضاف لسجل مليشيا إيران الإرهابية باليمن

A A A
محمد المواسي - الرياض
0
1,622

في جريمة حوثية جديدة ضد الإنسانية، كشف مركز إعلامي يمني عن تفاصيل قصة مأساوية شهدتها محافظة إب اليمنية التي تسيطر عليها مليشيات الحوثي، تمثلت في يوم رعب عاشه شاب يمني ينتظر تنفيذ التهديد بالقتل خلال ساعات؛ حتى انتهى ترقّبه بجلطة أودت به صريعًا وأصيبت والدته بالعمى على إثر الصدمة.

وأفادت مصادر محلية في محافظة إب وفقًا للمركز الإعلامي بمحور كتاف، بوفاة شاب بجلطة قلبية ناجمة عن صدمة نفسية بالغة عَقِب تعرّضه للتهديد بالنهب والقتل في إحدى نقاط مليشيا الحوثي.

وتحدّثت المصادر -وفقًا للمركز- عن إصابة والدة الشاب بالعمى مجددًا، عقب أيام من نجاح عملية جراحية لعينيها، جراء انهيارها النفسي وبكائها الشديد وحزنها البالغ على ابنها، الذي تكفّل بعلاج عينيها ومات بعد دخوله حالة رعب من ترقب تنفيذ التهديد بمقتله.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,923
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
11,613
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
17,826
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
39,058

كاريكاتير

"بأمر ولي العهد نقل طرق الرياض إلى العالمية"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف
"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة