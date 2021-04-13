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دهم بمساندة أمنية.. إغلاق معمل مخالف لـ "السمبوسة" بعسير و"الأمانة" تتوعّد

صادرت 1200 رقاقة مجهولة المصدر كانت في طريقها للتوزيع ودعت إلى الإبلاغ

تمكنت أمانة منطقة عسير، ممثلةً في إدارة الرقابة المسائية وإدارة الطوارئ، من ضبط معمل مخالف لإعداد رقائق السمبوسة، وذلك بعد دهم الموقع بمساندة أمنية.

وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي؛ أن المعمل افتقد أدنى اشتراطات السلامة الصحية، ولوحظ عليه تدنٍ واضح لمستوى النظافة، ووجود عمال يعملون دون التقيد بالضوابط والاشتراطات البلدية المعمول بها، إضافة إلى افتقار المنشأة إلى الاشتراطات المطلوبة لممارسة مثل هذا النشاط وعدم وجود رخصة.

وأشار إلى أنه تمّ التحفظ على كامل المضبوطات والمقدرة بأكثر من 1200 كجم من رقائق السمبوسة مجهولة المصدر التي كانت في طريقها للتوزيع على الأسواق خلال هذه الأيام المباركة من شهر رمضان الكريم، فيما ضُبط أكثر من 120 كجم من الدقيق الذي أثبت بعد معاينته عدم صلاحيته للاستخدام الآدمي؛ لتعفنه وظهور علامات الفساد عليه.

وأكّد "الحميدي"؛ أن الأمانة لن تتهاون في تطبيق أقصى الجزاءات النظامية بحق مثل هذه المخالفات التي تمس صحة المواطن والمقيم، وأنها لن تسمح باستغلال شهر رمضان المبارك في تحقيق المكاسب للبعض على حساب صحة المستهلك، مؤكداً أن أمانة المنطقة وبلدياتها كافة، مستمرة في تنفيذ جولاتها الرقابية المكثفة طيلة أيام الشهر الكريم، داعياً الجميع إلى سرعة الإبلاغ في حال وجود أيّ ملاحظات على رقم البلاغات الموحّد (940).

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دهم بمساندة أمنية.. إغلاق معمل مخالف لـ "السمبوسة" بعسير و"الأمانة" تتوعّد
سبق

تمكنت أمانة منطقة عسير، ممثلةً في إدارة الرقابة المسائية وإدارة الطوارئ، من ضبط معمل مخالف لإعداد رقائق السمبوسة، وذلك بعد دهم الموقع بمساندة أمنية.

وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي؛ أن المعمل افتقد أدنى اشتراطات السلامة الصحية، ولوحظ عليه تدنٍ واضح لمستوى النظافة، ووجود عمال يعملون دون التقيد بالضوابط والاشتراطات البلدية المعمول بها، إضافة إلى افتقار المنشأة إلى الاشتراطات المطلوبة لممارسة مثل هذا النشاط وعدم وجود رخصة.

وأشار إلى أنه تمّ التحفظ على كامل المضبوطات والمقدرة بأكثر من 1200 كجم من رقائق السمبوسة مجهولة المصدر التي كانت في طريقها للتوزيع على الأسواق خلال هذه الأيام المباركة من شهر رمضان الكريم، فيما ضُبط أكثر من 120 كجم من الدقيق الذي أثبت بعد معاينته عدم صلاحيته للاستخدام الآدمي؛ لتعفنه وظهور علامات الفساد عليه.

وأكّد "الحميدي"؛ أن الأمانة لن تتهاون في تطبيق أقصى الجزاءات النظامية بحق مثل هذه المخالفات التي تمس صحة المواطن والمقيم، وأنها لن تسمح باستغلال شهر رمضان المبارك في تحقيق المكاسب للبعض على حساب صحة المستهلك، مؤكداً أن أمانة المنطقة وبلدياتها كافة، مستمرة في تنفيذ جولاتها الرقابية المكثفة طيلة أيام الشهر الكريم، داعياً الجميع إلى سرعة الإبلاغ في حال وجود أيّ ملاحظات على رقم البلاغات الموحّد (940).

13 إبريل 2021 - 1 رمضان 1442
12:37 PM

دهم بمساندة أمنية.. إغلاق معمل مخالف لـ "السمبوسة" بعسير و"الأمانة" تتوعّد

صادرت 1200 رقاقة مجهولة المصدر كانت في طريقها للتوزيع ودعت إلى الإبلاغ

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محمد طيران - عسير
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تمكنت أمانة منطقة عسير، ممثلةً في إدارة الرقابة المسائية وإدارة الطوارئ، من ضبط معمل مخالف لإعداد رقائق السمبوسة، وذلك بعد دهم الموقع بمساندة أمنية.

وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي؛ أن المعمل افتقد أدنى اشتراطات السلامة الصحية، ولوحظ عليه تدنٍ واضح لمستوى النظافة، ووجود عمال يعملون دون التقيد بالضوابط والاشتراطات البلدية المعمول بها، إضافة إلى افتقار المنشأة إلى الاشتراطات المطلوبة لممارسة مثل هذا النشاط وعدم وجود رخصة.

وأشار إلى أنه تمّ التحفظ على كامل المضبوطات والمقدرة بأكثر من 1200 كجم من رقائق السمبوسة مجهولة المصدر التي كانت في طريقها للتوزيع على الأسواق خلال هذه الأيام المباركة من شهر رمضان الكريم، فيما ضُبط أكثر من 120 كجم من الدقيق الذي أثبت بعد معاينته عدم صلاحيته للاستخدام الآدمي؛ لتعفنه وظهور علامات الفساد عليه.

وأكّد "الحميدي"؛ أن الأمانة لن تتهاون في تطبيق أقصى الجزاءات النظامية بحق مثل هذه المخالفات التي تمس صحة المواطن والمقيم، وأنها لن تسمح باستغلال شهر رمضان المبارك في تحقيق المكاسب للبعض على حساب صحة المستهلك، مؤكداً أن أمانة المنطقة وبلدياتها كافة، مستمرة في تنفيذ جولاتها الرقابية المكثفة طيلة أيام الشهر الكريم، داعياً الجميع إلى سرعة الإبلاغ في حال وجود أيّ ملاحظات على رقم البلاغات الموحّد (940).

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