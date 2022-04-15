باشرت فرق الدفاع المدني بالرياض حادث تفاعل كيميائي في شقة سكنية بحي اليمامة؛ نتيجة استخدام سوائل تنظيف مختلفة الاستخدامات، وسكبها معاً، مما تسبب في تفاعل وانبعاث أبخرة خانقة نتج عنه إصابة 3 أشخاص نقلوا للمستشفى؛ لتلقي العلاج.
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الرياض.. إصابة 3 أشخاص نتيجة تفاعل كيميائي بسبب خلط سوائل تنظيف
باشرت فرق الدفاع المدني بالرياض حادث تفاعل كيميائي في شقة سكنية بحي اليمامة؛ نتيجة استخدام سوائل تنظيف مختلفة الاستخدامات، وسكبها معاً، مما تسبب في تفاعل وانبعاث أبخرة خانقة نتج عنه إصابة 3 أشخاص نقلوا للمستشفى؛ لتلقي العلاج.الدفاع المدني
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الرياض.. إصابة 3 أشخاص نتيجة تفاعل كيميائي بسبب خلط سوائل تنظيفعبدالله البرقاوي سبق 2020-04-15
15 إبريل 2020 - 22 شعبان 1441
07:40 PM
اخر تعديل
15 إبريل 2020 - 22 شعبان 1441
08:14 PM
الرياض.. إصابة 3 أشخاص نتيجة تفاعل كيميائي بسبب خلط سوائل تنظيف
باشرت فرق الدفاع المدني بالرياض حادث تفاعل كيميائي في شقة سكنية بحي اليمامة؛ نتيجة استخدام سوائل تنظيف مختلفة الاستخدامات، وسكبها معاً، مما تسبب في تفاعل وانبعاث أبخرة خانقة نتج عنه إصابة 3 أشخاص نقلوا للمستشفى؛ لتلقي العلاج.
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