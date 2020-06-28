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شاهد .. مواطن يوثِّق جريان مياه شديدة الملوحة بطريقة غير طبيعية في تيماء

"الشمري" ناشد الجهات المختصة ضرورة الوقوف على الموقع

وثَّق أحد المواطنين بمحافظة تيماء مقطع فيديو لمياه تجري بشكل غير طبيعي، مشيرًا إلى أن طعمها شديد الملوحة.

وقال المواطن بطيحان موسى الشمري لـ"سبق" خلال الفيديو: إن المياه لم تظهر إلا بعد أعمال الحفريات لإحدى الشركات التي تقوم بمشروع إنشاء الصرف الصحي بالإسكان في تيماء.

ويعتقد "الشمري" أن المياه ربما تكون كبريتية، مشيرًا إلى أنها مستمرة في الجريان على مدار الـ 24 ساعة، ومطالبًا الجهات المختصة بضرورة الوقوف على الموقع.

ومن المتوقع أن تقف بلدية محافظة تيماء ومكتب الآثار على الموقع اليوم الأحد.

تيماء

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد .. مواطن يوثِّق جريان مياه شديدة الملوحة بطريقة غير طبيعية في تيماء
سبق

وثَّق أحد المواطنين بمحافظة تيماء مقطع فيديو لمياه تجري بشكل غير طبيعي، مشيرًا إلى أن طعمها شديد الملوحة.

وقال المواطن بطيحان موسى الشمري لـ"سبق" خلال الفيديو: إن المياه لم تظهر إلا بعد أعمال الحفريات لإحدى الشركات التي تقوم بمشروع إنشاء الصرف الصحي بالإسكان في تيماء.

ويعتقد "الشمري" أن المياه ربما تكون كبريتية، مشيرًا إلى أنها مستمرة في الجريان على مدار الـ 24 ساعة، ومطالبًا الجهات المختصة بضرورة الوقوف على الموقع.

ومن المتوقع أن تقف بلدية محافظة تيماء ومكتب الآثار على الموقع اليوم الأحد.

28 يونيو 2020 - 7 ذو القعدة 1441
12:34 AM

شاهد .. مواطن يوثِّق جريان مياه شديدة الملوحة بطريقة غير طبيعية في تيماء

"الشمري" ناشد الجهات المختصة ضرورة الوقوف على الموقع

A A A
بدر الجبل - تبوك
4
5,314

وثَّق أحد المواطنين بمحافظة تيماء مقطع فيديو لمياه تجري بشكل غير طبيعي، مشيرًا إلى أن طعمها شديد الملوحة.

وقال المواطن بطيحان موسى الشمري لـ"سبق" خلال الفيديو: إن المياه لم تظهر إلا بعد أعمال الحفريات لإحدى الشركات التي تقوم بمشروع إنشاء الصرف الصحي بالإسكان في تيماء.

ويعتقد "الشمري" أن المياه ربما تكون كبريتية، مشيرًا إلى أنها مستمرة في الجريان على مدار الـ 24 ساعة، ومطالبًا الجهات المختصة بضرورة الوقوف على الموقع.

ومن المتوقع أن تقف بلدية محافظة تيماء ومكتب الآثار على الموقع اليوم الأحد.

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