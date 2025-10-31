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"بلينكن" يحذر": البرنامج النووي الإيراني ازداد خطورة في الأشهر الأخيرة

شكك في رغبة طهران للعودة إلى محادثات فيينا

حذر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم (الأحد) من أن البرنامج النووي الإيراني ازداد خطورة في الأشهر الأخيرة.

وعبر "بلينكن" في تصريح لشبكة "سي إن إن"، عن شكوكه بشأن رغبة إيران في العودة إلى مباحثات فيينا بشأن برنامجها النووي.

ولفت إلى أهمية الاجتماع الذي عقده الرئيس الأمريكي جو بايدن في روما أمس مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، واتفاق الدول الأربعة على مسألة إعادة طهران إلى الالتزام الكامل بالاتفاق المبرم عام 2015.

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"بلينكن" يحذر": البرنامج النووي الإيراني ازداد خطورة في الأشهر الأخيرة
سبق

حذر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم (الأحد) من أن البرنامج النووي الإيراني ازداد خطورة في الأشهر الأخيرة.

وعبر "بلينكن" في تصريح لشبكة "سي إن إن"، عن شكوكه بشأن رغبة إيران في العودة إلى مباحثات فيينا بشأن برنامجها النووي.

ولفت إلى أهمية الاجتماع الذي عقده الرئيس الأمريكي جو بايدن في روما أمس مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، واتفاق الدول الأربعة على مسألة إعادة طهران إلى الالتزام الكامل بالاتفاق المبرم عام 2015.

31 أكتوبر 2021 - 25 ربيع الأول 1443
08:05 PM

"بلينكن" يحذر": البرنامج النووي الإيراني ازداد خطورة في الأشهر الأخيرة

شكك في رغبة طهران للعودة إلى محادثات فيينا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حذر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم (الأحد) من أن البرنامج النووي الإيراني ازداد خطورة في الأشهر الأخيرة.

وعبر "بلينكن" في تصريح لشبكة "سي إن إن"، عن شكوكه بشأن رغبة إيران في العودة إلى مباحثات فيينا بشأن برنامجها النووي.

ولفت إلى أهمية الاجتماع الذي عقده الرئيس الأمريكي جو بايدن في روما أمس مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، واتفاق الدول الأربعة على مسألة إعادة طهران إلى الالتزام الكامل بالاتفاق المبرم عام 2015.

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