النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

سقوط عشرات الحوثيين قتلى وجرحى في مواجهات مع الجيش اليمني بالجوف

مقاتلات التحالف قصفت تعزيزات الميليشيا القادمة من "الحزم"

قُتل وجُرح العشرات من عناصر ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، اليوم (الاثنين)، في مواجهات مع الجيش الوطني اليمني شمالي محافظة الجوف.

ونقل "سبتمبر نت" عن أركان حرب المنطقة العسكرية السادسة العميد محمد بن راسية، أن المواجهات اندلعت أثناء محاولة مجموعة من الميليشيا التسلل في اتجاه جبال الزهور، والرقيب الأبيض، في جبهة الخنجر الاستراتيجية.

أوضح "ابن راسية" أن قوات الجيش والمقاومة الشعبية تعاملتا مع محاولة تسلل العناصر الحوثية، الذين أرادوا من خلالها استعادة بعض المواقع التي خسروها خلال الفترة الماضية.

وأضاف أن المواجهات أسفرت عن مصرع وجرح العشرات من عناصر الميليشيا، وتدمير عربات، وآليات قتالية تابعة لها.

وبيّن أركان حرب المنطقة العسكرية السادسة أن طيران التحالف العربي نفذ عدة غارات جوية مركزة استهدفت تعزيزات الميليشيا القادمة من مدينة الحزم ودمرتها.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
سقوط عشرات الحوثيين قتلى وجرحى في مواجهات مع الجيش اليمني بالجوف
سبق

قُتل وجُرح العشرات من عناصر ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، اليوم (الاثنين)، في مواجهات مع الجيش الوطني اليمني شمالي محافظة الجوف.

ونقل "سبتمبر نت" عن أركان حرب المنطقة العسكرية السادسة العميد محمد بن راسية، أن المواجهات اندلعت أثناء محاولة مجموعة من الميليشيا التسلل في اتجاه جبال الزهور، والرقيب الأبيض، في جبهة الخنجر الاستراتيجية.

أوضح "ابن راسية" أن قوات الجيش والمقاومة الشعبية تعاملتا مع محاولة تسلل العناصر الحوثية، الذين أرادوا من خلالها استعادة بعض المواقع التي خسروها خلال الفترة الماضية.

وأضاف أن المواجهات أسفرت عن مصرع وجرح العشرات من عناصر الميليشيا، وتدمير عربات، وآليات قتالية تابعة لها.

وبيّن أركان حرب المنطقة العسكرية السادسة أن طيران التحالف العربي نفذ عدة غارات جوية مركزة استهدفت تعزيزات الميليشيا القادمة من مدينة الحزم ودمرتها.

07 يونيو 2021 - 26 شوّال 1442
07:20 PM

سقوط عشرات الحوثيين قتلى وجرحى في مواجهات مع الجيش اليمني بالجوف

مقاتلات التحالف قصفت تعزيزات الميليشيا القادمة من "الحزم"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,071

قُتل وجُرح العشرات من عناصر ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، اليوم (الاثنين)، في مواجهات مع الجيش الوطني اليمني شمالي محافظة الجوف.

ونقل "سبتمبر نت" عن أركان حرب المنطقة العسكرية السادسة العميد محمد بن راسية، أن المواجهات اندلعت أثناء محاولة مجموعة من الميليشيا التسلل في اتجاه جبال الزهور، والرقيب الأبيض، في جبهة الخنجر الاستراتيجية.

أوضح "ابن راسية" أن قوات الجيش والمقاومة الشعبية تعاملتا مع محاولة تسلل العناصر الحوثية، الذين أرادوا من خلالها استعادة بعض المواقع التي خسروها خلال الفترة الماضية.

وأضاف أن المواجهات أسفرت عن مصرع وجرح العشرات من عناصر الميليشيا، وتدمير عربات، وآليات قتالية تابعة لها.

وبيّن أركان حرب المنطقة العسكرية السادسة أن طيران التحالف العربي نفذ عدة غارات جوية مركزة استهدفت تعزيزات الميليشيا القادمة من مدينة الحزم ودمرتها.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,363
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,935
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
31,946
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,599

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة