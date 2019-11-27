مدير شرطة الطائف المكلف يقلّد "الحارثي" رتبة "رئيس رقباء"

قلّد مدير شرطة محافظة الطائف المكلف اللواء موسى البلوي، رئيس الرقباء عائض بن ساعد الحارثي، رتبته الجديدة، بعد صدور الأمر بترقيته من رتبة "رقيب أول" إلى رتبة "رئيس رقباء".

وهنّأ اللواء "البلوي" "الحارثي" بهذه المناسبة؛ متمنيًا له التوفيق والسداد، وأن تكون الثقة الملكية حافزًا له لبذل الغالي والنفيس لخدمة الدين ثم المليك والوطن في مجال عمله.

وعبّر "الحارثي" عن سعادته بالثقة الغالية التي ستكون دافعًا له لبذل المزيد من الجهد.