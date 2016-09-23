في يوم الوطن.. كلية الجراحين الأمريكية تبرز إنجازات أبناء المملكة

نشرت بياناً صحفياً عنها وزّعته على وسائل الإعلام هناك

اهتمّت كلية الجراحين الأمريكية بدراسة سعودية طبية متعلقة بجراحات السمنة عند الأطفال وصغار السن، وعملت على نشر بيان صحفي عنها، وزّعته على وسائل الإعلام الأمريكية ونشرته على موقع الكلية اليوم 23/ 9/ 2021.

وأوضحت الكلية في البيان الصحفي نتائج هذه الدراسة المهمة وتحدثت عن الخبرة السعودية في مجال جراحات سمنة الاطفال.

وتضمنت الدراسة السعودية والتي قادها البروفيسور عائض بن ربيعان القحطاني ونشرتها الكلية اليوم في مجلتها العلمية العريقة (Journal of the American college of surgeon) كأكبر دراسة في هذا المجال على مستوى العالم، عن النتائج المميزة للأطفال التي أجريت لهم عمليات السمنة مع البروفيسور عائض القحطاني على مدى عشر سنوات.

وأوضحت هذه الدراسة أن الأطفال وصغار السن الذين أجروا هذه العمليات حافظوا على نزول أوزانهم طول هذه المدة كما أنهم شفوا من الأمراض المصاحبة للسمنة مثل السكري والضغط والاختناق أثناء النوم، وكذلك حافظوا على نموهم الطبيعي.

الجدير بالذكر أن المملكة هي الرائدة الأولى عالمياً في جراحات سمنة الأطفال وقد تم تعديل الإرشادات العالمية مثل إرشادات الأكاديمية الأمريكية للأطفال وإرشادات الجمعية الأمريكية لجراحات السمنة بناء على الخبرة السعودية على مدة 15 عاما.

وقد أبدى البروفيسور عائض القحطاني سعادته بهذا الاهتمام من كلية الجراحين الأمريكية لهذه الدراسة السعودية والتي تدل على المكانة المميزة للمملكة العربية السعودية وأطبائها ومشاركتهم الفعالة في التقدم العلمي والمهني عالميا.

وذكر "القحطاني" أن مصدر سعادته كون هذه الدراسة تنشر في اليوم الوطني العزيز علينا جميعا.

يشار إلى أن البروفيسور عائض القحطاني أحد الخبراء العالميين في مجال السمنة ويتمتع بخبرات واسعة وإسهامات متميزة في تطوير عمليات السمنة عالميا ويعد من المرجعيات العالمية في هذا المجال وحصل على جائزة التميز من الجمعية الأمريكية لجراحات السمنة عام 2018 نظير ما قدمه من إسهامات في هذا المجال وهو أستاذ جامعي واستشاري حاصل على الزمالة الكندية والبورد الأمريكي وشغلالعديد من المناصب العلمية والأكاديمية.