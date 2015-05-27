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"عواشي" يتولى مهام عمله مديرًا لمستشفى صامطة العام

بتكليف من الشؤون الصحية بمنطقة جازان

باشر الصيدلي حسن أحمد عواشي، صباح اليوم الأربعاء، مهام عمله مديرًا لمستشفى صامطة العام.

جاء ذلك بعد صدور قرار مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة جازان عبد الرحمن بن دبي الحربي، بتكليفه مديرًا للمستشفى.

وأجرى "عواشي" جولة ميدانية على مختلف أقسام المستشفى ومرافقه المتعددة.

كما التقى برؤساء الأقسام الإدارية والفنية، وحثهم على ضرورة العمل بروح الفريق الواحد وتسخير جميع الإمكانيات لتطوير مستوى الخدمة الصحية بالمحافظة وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة.

وعبر مدير مستشفى صامطة العام عن بالغ سعادته على ثقة مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة جازان، ومساعده للطب العلاجي الدكتور عواجي النعمي، مؤكدًا عزمه على تقديم أفضل الخدمات الطبية للمستفيدين من الخدمات الصحية.

ويُعد الصيدلي "عواشي" من الكفاءات التي تقلدت عددًا من المناصب القيادية في القطاع الصحي بمنطقة جازان، ومن أصحاب الخبرة في الإدارة.

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"عواشي" يتولى مهام عمله مديرًا لمستشفى صامطة العام
سبق

باشر الصيدلي حسن أحمد عواشي، صباح اليوم الأربعاء، مهام عمله مديرًا لمستشفى صامطة العام.

جاء ذلك بعد صدور قرار مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة جازان عبد الرحمن بن دبي الحربي، بتكليفه مديرًا للمستشفى.

وأجرى "عواشي" جولة ميدانية على مختلف أقسام المستشفى ومرافقه المتعددة.

كما التقى برؤساء الأقسام الإدارية والفنية، وحثهم على ضرورة العمل بروح الفريق الواحد وتسخير جميع الإمكانيات لتطوير مستوى الخدمة الصحية بالمحافظة وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة.

وعبر مدير مستشفى صامطة العام عن بالغ سعادته على ثقة مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة جازان، ومساعده للطب العلاجي الدكتور عواجي النعمي، مؤكدًا عزمه على تقديم أفضل الخدمات الطبية للمستفيدين من الخدمات الصحية.

ويُعد الصيدلي "عواشي" من الكفاءات التي تقلدت عددًا من المناصب القيادية في القطاع الصحي بمنطقة جازان، ومن أصحاب الخبرة في الإدارة.

26 مايو 2021 - 14 شوّال 1442
06:14 PM

"عواشي" يتولى مهام عمله مديرًا لمستشفى صامطة العام

بتكليف من الشؤون الصحية بمنطقة جازان

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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باشر الصيدلي حسن أحمد عواشي، صباح اليوم الأربعاء، مهام عمله مديرًا لمستشفى صامطة العام.

جاء ذلك بعد صدور قرار مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة جازان عبد الرحمن بن دبي الحربي، بتكليفه مديرًا للمستشفى.

وأجرى "عواشي" جولة ميدانية على مختلف أقسام المستشفى ومرافقه المتعددة.

كما التقى برؤساء الأقسام الإدارية والفنية، وحثهم على ضرورة العمل بروح الفريق الواحد وتسخير جميع الإمكانيات لتطوير مستوى الخدمة الصحية بالمحافظة وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة.

وعبر مدير مستشفى صامطة العام عن بالغ سعادته على ثقة مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة جازان، ومساعده للطب العلاجي الدكتور عواجي النعمي، مؤكدًا عزمه على تقديم أفضل الخدمات الطبية للمستفيدين من الخدمات الصحية.

ويُعد الصيدلي "عواشي" من الكفاءات التي تقلدت عددًا من المناصب القيادية في القطاع الصحي بمنطقة جازان، ومن أصحاب الخبرة في الإدارة.

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