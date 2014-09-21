"سدايا" تعلن بدء التسجيل بمسابقة "لآرتاثون الذكاء الاصطناعي" 2021م بنسختها الثانية

يستمر حتى 26 سبتمبر 2021م إلكترونيًا ويشتمل على 4 مسارات

أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) بدء التسجيل في النسخة الثانية من المسابقة العالمية لآرتاثون الذكاء الاصطناعي 2021م، وذلك عبر الموقع الإلكتروني للفعالية الذي يستمر حتى 26 سبتمبر 2021م؛ حيث تستهدف المسابقة التي تعد إحدى المبادرات المهمة للقمة العالمية للذكاء الاصطناعي تجمع المهتمين بالموسيقى والفن التفاعلي، والرسم، وفن المجسمات، مع خبراء البيانات والذكاء الاصطناعي؛ للتنافس وابتكار أفضل الأعمال الفنية وفق المسارات المحددة في المسابقة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

ويشتمل الآرتاثون (4) مسارات قائمة على الذكاء الاصطناعي، وهي: مسار الفنون التفاعلية، ومسار اللوحات الفنية، وفن المجسمات، ومسار الموسيقى، الذي سيُقام خلال الفترة من 28 سبتمبر إلى 1 أكتوبر 2021م؛ حيث ستُعرض الأفكار الفنية المقدمة من قِبل المشاركين.

بعد ذلك يجري اختيار (20) فريقًا للدخول في معسكر تدريبي لمدة (8) أسابيع ابتداءً من تاريخ 3 أكتوبر 2021م بمدينة الرياض، يتخلله عددٌ من ورش العمل والجلسات التدريبية الرامية إلى رفع مهاراتهم، كما يُتيح لهذه الفرق الفرصة لإنجاز النسخ النهائية من أعمالها الفنية التي سيُختار أفضل (15) عملاً فنيًا منها لتعرض في معرض فني مخصص لهذا الغرض خلال فعاليات القمة العالمية للذكاء الاصطناعي، وستتوج خلال فعاليات القمة ثلاثة أعمال فائزة بجوائز نقدية تصل قيمتها إلى نصف مليون ريال.

وقال رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي : "إن النجاح الكبير الذي حققته النسخة الأولى من الآرتاثون وما قدمته من أعمال فنية ابتكارية مبنية على تقنيات الذكاء الاصطناعي، دفعنا إلى تطوير النسخة الثانية من المسابقة وإضافة مسارات متنوعة؛ لنوسع دائرة القبول ونمكن المبدعين من إبراز قدراتهم الفنية وابتكار أعمال فنية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي".

وأشار إلى أن المبادرات والبرامج التي تطلقها (سدايا) ومنها المسابقة العالمية لآرتاثون الذكاء الاصطناعي 2021م تحظى بدعم واهتمام من قِبل سمو ولي العهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله- رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) وحرصه - حفظه الله- على دعم المبدعين وتسخير الإمكانات لتطوير مهاراتهم الإبداعية وإثراء معارفهم في مجال تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وقدم معاليه شكره وتقديره للاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، ومعهد مسك للفنون، شركاء النجاح في الآرتاثون لدورهم المميز في دعم هذه المسابقة والعمل على إنجاحها.

وكانت النسخة الأولى من مسابقة آرتاثون الذكاء الاصطناعي قد حظيت باهتمام كبير ومشاركة عالمية من (52) دولة؛ حيث شارك (300) من خبراء علماء البيانات والذكاء الاصطناعي والفنانين للتنافس في ابتكار أفضل أعمال الفنون المرئية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وجرى تتويج ثلاثة أعمال فائزة خلال فعاليات القمة العالمية للذكاء الاصطناعي التي كانت تحت شعار (الذكاء الاصطناعي لخير البشرية).

