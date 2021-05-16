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آسيوية وبشكل رسمي.. أول دولة تنسحب من تصفيات مونديال قطر وأولمبياد طوكيو

بررت الخطوة التي أقدمت عليها بالمخاوف المتعلقة بجائحة "كوفيد-19"

أكد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الأحد، انسحاب كوريا الشمالية من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 الشهر المقبل في قطر.

ويأتي قرار انسحاب كوريا الشمالية، بعد انسحابها بالفعل من الألعاب الأولمبية في طوكيو هذا الصيف، بسبب مخاوف تتعلق بجائحة "كوفيد-19".

وقال الاتحاد الآسيوي، إنه سيحيل انسحاب كوريا الشمالية إلى الاتحاد الدولي "فيفا"، وسيعلن في الوقت المناسب كيف سيؤثر انسحابها من التصفيات على ترتيب المجموعة الثامنة.

ووفق رويترز كان من المنتظر أن تستضيف كوريا الجنوبية في يونيو المقبل، المباريات المتبقية في المجموعة الثامنة قبل انطلاق الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم، لكن مسؤولين من كوريا الشمالية أبلغوا نظراءهم في كوريا الجنوبية هذا الشهر بنيتهم الانسحاب.

وقبل الانسحاب، كانت كوريا الشمالية في المركز الرابع بالمجموعة، بعد خمس مباريات، متساوية برصيد ثماني نقاط مع كوريا الجنوبية، التي تتبقى لها مباراة إضافية.

وتتصدر تركمانستان حالياً المجموعة التي تضم أيضاً لبنان، وسريلانكا.

الاتحاد الآسيوي لكرة القدم

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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آسيوية وبشكل رسمي.. أول دولة تنسحب من تصفيات مونديال قطر وأولمبياد طوكيو
سبق

أكد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الأحد، انسحاب كوريا الشمالية من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 الشهر المقبل في قطر.

ويأتي قرار انسحاب كوريا الشمالية، بعد انسحابها بالفعل من الألعاب الأولمبية في طوكيو هذا الصيف، بسبب مخاوف تتعلق بجائحة "كوفيد-19".

وقال الاتحاد الآسيوي، إنه سيحيل انسحاب كوريا الشمالية إلى الاتحاد الدولي "فيفا"، وسيعلن في الوقت المناسب كيف سيؤثر انسحابها من التصفيات على ترتيب المجموعة الثامنة.

ووفق رويترز كان من المنتظر أن تستضيف كوريا الجنوبية في يونيو المقبل، المباريات المتبقية في المجموعة الثامنة قبل انطلاق الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم، لكن مسؤولين من كوريا الشمالية أبلغوا نظراءهم في كوريا الجنوبية هذا الشهر بنيتهم الانسحاب.

وقبل الانسحاب، كانت كوريا الشمالية في المركز الرابع بالمجموعة، بعد خمس مباريات، متساوية برصيد ثماني نقاط مع كوريا الجنوبية، التي تتبقى لها مباراة إضافية.

وتتصدر تركمانستان حالياً المجموعة التي تضم أيضاً لبنان، وسريلانكا.

16 مايو 2021 - 4 شوّال 1442
11:10 AM

آسيوية وبشكل رسمي.. أول دولة تنسحب من تصفيات مونديال قطر وأولمبياد طوكيو

بررت الخطوة التي أقدمت عليها بالمخاوف المتعلقة بجائحة "كوفيد-19"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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16,592

أكد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الأحد، انسحاب كوريا الشمالية من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 الشهر المقبل في قطر.

ويأتي قرار انسحاب كوريا الشمالية، بعد انسحابها بالفعل من الألعاب الأولمبية في طوكيو هذا الصيف، بسبب مخاوف تتعلق بجائحة "كوفيد-19".

وقال الاتحاد الآسيوي، إنه سيحيل انسحاب كوريا الشمالية إلى الاتحاد الدولي "فيفا"، وسيعلن في الوقت المناسب كيف سيؤثر انسحابها من التصفيات على ترتيب المجموعة الثامنة.

ووفق رويترز كان من المنتظر أن تستضيف كوريا الجنوبية في يونيو المقبل، المباريات المتبقية في المجموعة الثامنة قبل انطلاق الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم، لكن مسؤولين من كوريا الشمالية أبلغوا نظراءهم في كوريا الجنوبية هذا الشهر بنيتهم الانسحاب.

وقبل الانسحاب، كانت كوريا الشمالية في المركز الرابع بالمجموعة، بعد خمس مباريات، متساوية برصيد ثماني نقاط مع كوريا الجنوبية، التي تتبقى لها مباراة إضافية.

وتتصدر تركمانستان حالياً المجموعة التي تضم أيضاً لبنان، وسريلانكا.

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