النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بعد عتق أبيه.. طالب بشمال بيشة يوزع العصائر على زملائه

معلمو مدرسة تحفيظ العطف شاركوا التلميذ مشاعر الفرحة

شارك منسوبو مدرسة تحفيظ العطف بشمال بيشة، مشاعر الفرحة التي أحسّ بها طالب تم عتق رقبة والده يوم أمس، بعد تنازل ذوي القتيل عن والده لوجه الله تعالى.

وقد وزع الطالب العصائر والبسكويت على معلميه وزملائه الطلاب؛ ابتهاجًا وفرحة بالتنازل عن والده.

وقام الطالب علي محمد الجبيري، صباح اليوم، بتوزيع بسكويت وعصائر على معلميه وزملائه الطلاب ، بعدما تنازل يوم أمس أبناء المواطن محمد يوسف الجبيري الأكلبي عن قاتل أخيهم.

وسجل ذوو القتيل تنازلهم رسميًّا، بإمارة منطقة الرياض، دون مقابل أو شرط، طلبًا للأجر من الله سبحانه وتعالى.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بعد عتق أبيه.. طالب بشمال بيشة يوزع العصائر على زملائه
سبق

شارك منسوبو مدرسة تحفيظ العطف بشمال بيشة، مشاعر الفرحة التي أحسّ بها طالب تم عتق رقبة والده يوم أمس، بعد تنازل ذوي القتيل عن والده لوجه الله تعالى.

وقد وزع الطالب العصائر والبسكويت على معلميه وزملائه الطلاب؛ ابتهاجًا وفرحة بالتنازل عن والده.

وقام الطالب علي محمد الجبيري، صباح اليوم، بتوزيع بسكويت وعصائر على معلميه وزملائه الطلاب ، بعدما تنازل يوم أمس أبناء المواطن محمد يوسف الجبيري الأكلبي عن قاتل أخيهم.

وسجل ذوو القتيل تنازلهم رسميًّا، بإمارة منطقة الرياض، دون مقابل أو شرط، طلبًا للأجر من الله سبحانه وتعالى.

04 سبتمبر 2018 - 24 ذو الحجة 1439
02:48 PM

بعد عتق أبيه.. طالب بشمال بيشة يوزع العصائر على زملائه

معلمو مدرسة تحفيظ العطف شاركوا التلميذ مشاعر الفرحة

A A A
سعود الدعجاني - بيشة
19
39,087

شارك منسوبو مدرسة تحفيظ العطف بشمال بيشة، مشاعر الفرحة التي أحسّ بها طالب تم عتق رقبة والده يوم أمس، بعد تنازل ذوي القتيل عن والده لوجه الله تعالى.

وقد وزع الطالب العصائر والبسكويت على معلميه وزملائه الطلاب؛ ابتهاجًا وفرحة بالتنازل عن والده.

وقام الطالب علي محمد الجبيري، صباح اليوم، بتوزيع بسكويت وعصائر على معلميه وزملائه الطلاب ، بعدما تنازل يوم أمس أبناء المواطن محمد يوسف الجبيري الأكلبي عن قاتل أخيهم.

وسجل ذوو القتيل تنازلهم رسميًّا، بإمارة منطقة الرياض، دون مقابل أو شرط، طلبًا للأجر من الله سبحانه وتعالى.

شارك برأيك
3
11

هل تطلع على كمية الاستهلاك في فاتورة الكهرباء عند صدورها ؟

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
21,031
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
46,949
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
45,861
8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
51,121

كاريكاتير

#مثلث_الشر

المقالات

هل تَعدِمُ الأم العاقل أطفالها؟

هل تَعدِمُ الأم العاقل أطفالها؟

عبدالغني الشيخ
الهروب من مأزق النقل التلفزيوني

الهروب من مأزق النقل التلفزيوني

وحيد بغدادي
تلبُّك وزاري مع بداية أول يوم دراسي..!

تلبُّك وزاري مع بداية أول يوم دراسي..!

ماجد الحربي
الحاجَّة التي أجابت عن السؤال!

الحاجَّة التي أجابت عن السؤال!

نورة الجايز
الخلل هنا يا stc

الخلل هنا يا stc

سلطان رديف
لماذا نكره المدرسة؟

لماذا نكره المدرسة؟

محمد المالكي
الدعوجية والمحاماة!!

الدعوجية والمحاماة!!

محمد العزي
حج ناجح رغم أنف الحاقدين!

حج ناجح رغم أنف الحاقدين!

صالح مطر الغامدي
لا جديد في الحج

لا جديد في الحج

محمد بن سرار اليامي
الأولوية للاتحـاد..!!

الأولوية للاتحـاد..!!

محمد الصيـعري
هل" الفلوس" كل شيء..؟!

هل" الفلوس" كل شيء..؟!

ماجد الحربي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

التوظيف النسائي.. عدالة الفرص في "نفق" الاجتهادات
التوظيف النسائي.. عدالة الفرص في "نفق" الاجتهادات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة