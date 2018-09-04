بعد عتق أبيه.. طالب بشمال بيشة يوزع العصائر على زملائه

معلمو مدرسة تحفيظ العطف شاركوا التلميذ مشاعر الفرحة

شارك منسوبو مدرسة تحفيظ العطف بشمال بيشة، مشاعر الفرحة التي أحسّ بها طالب تم عتق رقبة والده يوم أمس، بعد تنازل ذوي القتيل عن والده لوجه الله تعالى.

وقد وزع الطالب العصائر والبسكويت على معلميه وزملائه الطلاب؛ ابتهاجًا وفرحة بالتنازل عن والده.

وقام الطالب علي محمد الجبيري، صباح اليوم، بتوزيع بسكويت وعصائر على معلميه وزملائه الطلاب ، بعدما تنازل يوم أمس أبناء المواطن محمد يوسف الجبيري الأكلبي عن قاتل أخيهم.

وسجل ذوو القتيل تنازلهم رسميًّا، بإمارة منطقة الرياض، دون مقابل أو شرط، طلبًا للأجر من الله سبحانه وتعالى.