باشرت الأجهزة الأمنية بحائل جريمة قتل مواطن قبل مغرب اليوم الاثنين بحي المنتزه الشرقي، بعد أن أطلق مواطن النار على آخر، ما أدى لمقتله في الحال، فيما نقلت الجثة للمستشفى.

الجهات الأمنية تباشر جريمة قتل في حائل خالد السليمي سبق 2019-08-12 باشرت الأجهزة الأمنية بحائل جريمة قتل مواطن قبل مغرب اليوم الاثنين بحي المنتزه الشرقي، بعد أن أطلق مواطن النار على آخر، ما أدى لمقتله في الحال، فيما نقلت الجثة للمستشفى. وما زالت القضية رهن استكمال الإجراءات والتحقيق.

12 أغسطس 2019 - 11 ذو الحجة 1440 09:08 PM

الجهات الأمنية تباشر جريمة قتل في حائل أطلق عليه مواطن النار فأرداه قتيلاً في الحال





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باشرت الأجهزة الأمنية بحائل جريمة قتل مواطن قبل مغرب اليوم الاثنين بحي المنتزه الشرقي، بعد أن أطلق مواطن النار على آخر، ما أدى لمقتله في الحال، فيما نقلت الجثة للمستشفى.

وما زالت القضية رهن استكمال الإجراءات والتحقيق.