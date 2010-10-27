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"الصحة": تسجيل 399 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 426 خلال الـ24 ساعة الماضية

الكويت تسجل 775 إصابة جديدة بـ"كورونا"

ارتفاع إجمالي عدد الحالات إلى 123,092

سجلت الكويت 775 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 123,092 في حين تم تسجيل 7 حالات وفاة إثر إصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 756 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية، الدكتور عبدالله السند، إن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 116 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بمرض (كوفيد-19) ومازالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 8220 حالة.

وكانت وزارة الصحة أعلنت في وقت سابق من اليوم شفاء 725 إصابة خلال ال24 ساعة الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 114116 حالة.

فيروس كورونا الجديد

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الكويت تسجل 775 إصابة جديدة بـ"كورونا"
سبق

سجلت الكويت 775 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 123,092 في حين تم تسجيل 7 حالات وفاة إثر إصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 756 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية، الدكتور عبدالله السند، إن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 116 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بمرض (كوفيد-19) ومازالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 8220 حالة.

وكانت وزارة الصحة أعلنت في وقت سابق من اليوم شفاء 725 إصابة خلال ال24 ساعة الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 114116 حالة.

27 أكتوبر 2020 - 10 ربيع الأول 1442
03:12 PM
اخر تعديل
27 أكتوبر 2020 - 10 ربيع الأول 1442
04:42 PM

الكويت تسجل 775 إصابة جديدة بـ"كورونا"

ارتفاع إجمالي عدد الحالات إلى 123,092

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت الكويت 775 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 123,092 في حين تم تسجيل 7 حالات وفاة إثر إصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 756 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية، الدكتور عبدالله السند، إن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 116 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بمرض (كوفيد-19) ومازالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 8220 حالة.

وكانت وزارة الصحة أعلنت في وقت سابق من اليوم شفاء 725 إصابة خلال ال24 ساعة الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 114116 حالة.

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