أدانت الحكومة البريطانية الاعتداء الإرهابي الذي تعرض له مطار أبها الدولي بمقذوف صادر من المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران وأدى إلى إصابة 26 شخصًا من ضمنهم أطفال ونساء من جنسيات مختلفة. وأعرب وزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني أندرو موريسون في بيان رسمي اليوم عن قلق بلاده البالغ إزاء التصرفات الحوثية العدوانية التي استهدفت المدنيين. وشدد أندرو على أن هذه الاعتداءات غير مقبولة نهائيًا، مؤكداً ضرورة ممارسة الأطراف لضبط النفس والتزامهم بعملية السلام في اليمن بقيادة الأمم المتحدة.

بريطانيا تدين بشدّة الاعتداءات الحوثية على مطار أبها وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2019-06-13 أدانت الحكومة البريطانية الاعتداء الإرهابي الذي تعرض له مطار أبها الدولي بمقذوف صادر من المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران وأدى إلى إصابة 26 شخصًا من ضمنهم أطفال ونساء من جنسيات مختلفة.



وأعرب وزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني أندرو موريسون في بيان رسمي اليوم عن قلق بلاده البالغ إزاء التصرفات الحوثية العدوانية التي استهدفت المدنيين.



وشدد أندرو على أن هذه الاعتداءات غير مقبولة نهائيًا، مؤكداً ضرورة ممارسة الأطراف لضبط النفس والتزامهم بعملية السلام في اليمن بقيادة الأمم المتحدة.



13 يونيو 2019 - 10 شوّال 1440 04:33 PM

بريطانيا تدين بشدّة الاعتداءات الحوثية على مطار أبها أكدت أن هذه الأعمال الإرهابية غير مقبولة نهائيًا





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أدانت الحكومة البريطانية الاعتداء الإرهابي الذي تعرض له مطار أبها الدولي بمقذوف صادر من المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران وأدى إلى إصابة 26 شخصًا من ضمنهم أطفال ونساء من جنسيات مختلفة.



وأعرب وزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني أندرو موريسون في بيان رسمي اليوم عن قلق بلاده البالغ إزاء التصرفات الحوثية العدوانية التي استهدفت المدنيين.



وشدد أندرو على أن هذه الاعتداءات غير مقبولة نهائيًا، مؤكداً ضرورة ممارسة الأطراف لضبط النفس والتزامهم بعملية السلام في اليمن بقيادة الأمم المتحدة.

