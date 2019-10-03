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شاهد.. مصير "المركبة" المنقلبة بـ"الداير" وما حال قائدها ومرافقه؟

الجهات الأمنية أعلنت أن الحادث ‏جنائي ومتعمّد وتم القبض على الجناة

تعرضت المركبة التي انقلبت على طريق القرحان، أمس الأول بمحافظة الداير إلى أضرار جسيمة.

وأظهر مقطع فيديو مصور، مركبتين من نوع "جيب"، تعمّد أحدهما مضايقة الآخر، حتى هوت إحدى المركبات من منحدر جبلي، ما نتج عن الحادث، إصابة قائد المركبة ومرافقه إصابات متوسطة.

وأعلنت الجهات الأمنية، أن الحادث ‏جنائي ومتعمّد، وتم القبض على الجناة، وإحالتهم للجهات ذات الاختصاص، فيما تفردت "سبق" بنشر تفاصيل الحادثة، والقبض على الجناة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. مصير "المركبة" المنقلبة بـ"الداير" وما حال قائدها ومرافقه؟
سبق

تعرضت المركبة التي انقلبت على طريق القرحان، أمس الأول بمحافظة الداير إلى أضرار جسيمة.

وأظهر مقطع فيديو مصور، مركبتين من نوع "جيب"، تعمّد أحدهما مضايقة الآخر، حتى هوت إحدى المركبات من منحدر جبلي، ما نتج عن الحادث، إصابة قائد المركبة ومرافقه إصابات متوسطة.

وأعلنت الجهات الأمنية، أن الحادث ‏جنائي ومتعمّد، وتم القبض على الجناة، وإحالتهم للجهات ذات الاختصاص، فيما تفردت "سبق" بنشر تفاصيل الحادثة، والقبض على الجناة.

03 أكتوبر 2019 - 4 صفر 1441
01:39 AM

شاهد.. مصير "المركبة" المنقلبة بـ"الداير" وما حال قائدها ومرافقه؟

الجهات الأمنية أعلنت أن الحادث ‏جنائي ومتعمّد وتم القبض على الجناة

A A A
عبدالرحمن السلماني - جازان
4
10,376

تعرضت المركبة التي انقلبت على طريق القرحان، أمس الأول بمحافظة الداير إلى أضرار جسيمة.

وأظهر مقطع فيديو مصور، مركبتين من نوع "جيب"، تعمّد أحدهما مضايقة الآخر، حتى هوت إحدى المركبات من منحدر جبلي، ما نتج عن الحادث، إصابة قائد المركبة ومرافقه إصابات متوسطة.

وأعلنت الجهات الأمنية، أن الحادث ‏جنائي ومتعمّد، وتم القبض على الجناة، وإحالتهم للجهات ذات الاختصاص، فيما تفردت "سبق" بنشر تفاصيل الحادثة، والقبض على الجناة.

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