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توقيع مذكرة تفاهم في مجال الربط الكهربائي بين المملكة والعراق

وزير الطاقة: نهدف لتحقيق الاستثمارات المثلى وتعزيز إنشاء سوق إقليمية

وقّعت المملكة، اليوم، مذكرة تفاهم في مجال الربط الكهربائي مع العراق، وذلك في ثاني أيام "ملتقى الأعمال السعودي العراقي"، الذي انطلق أمس وينتهي اليوم في مقر اتحاد الغرف السعودية.

وفي كلمته عقب التوقيع، قال الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة، نهدف لتحقيق الاستثمارات المثلى في الربط الكهربائي مع العراق، الذي يعزّز إنشاء سوق إقليمية لتجارة الكهرباء.

وكان قد أكد وزير التجارة رئيس مجلس التنسيق السعودي العراقي الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي؛ أن كل مقومات النمو والازدهار للعلاقات الاقتصادية السعودية العراقية متوافرة، وأن الإرادة السياسية داعمة والفرص والممكنات كبيرة.

وشدّد على ضرورة أن يكون ملتقى الأعمال سنوياً، وأن تتم زيادة التعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة في كلتا الدولتين، ووضع خطة عمل مشتركة لترجمة التطلعات والآمال لفرص حقيقية تسهم في تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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توقيع مذكرة تفاهم في مجال الربط الكهربائي بين المملكة والعراق
سبق

وقّعت المملكة، اليوم، مذكرة تفاهم في مجال الربط الكهربائي مع العراق، وذلك في ثاني أيام "ملتقى الأعمال السعودي العراقي"، الذي انطلق أمس وينتهي اليوم في مقر اتحاد الغرف السعودية.

وفي كلمته عقب التوقيع، قال الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة، نهدف لتحقيق الاستثمارات المثلى في الربط الكهربائي مع العراق، الذي يعزّز إنشاء سوق إقليمية لتجارة الكهرباء.

وكان قد أكد وزير التجارة رئيس مجلس التنسيق السعودي العراقي الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي؛ أن كل مقومات النمو والازدهار للعلاقات الاقتصادية السعودية العراقية متوافرة، وأن الإرادة السياسية داعمة والفرص والممكنات كبيرة.

وشدّد على ضرورة أن يكون ملتقى الأعمال سنوياً، وأن تتم زيادة التعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة في كلتا الدولتين، ووضع خطة عمل مشتركة لترجمة التطلعات والآمال لفرص حقيقية تسهم في تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين.

25 يناير 2022 - 22 جمادى الآخر 1443
12:25 PM

توقيع مذكرة تفاهم في مجال الربط الكهربائي بين المملكة والعراق

وزير الطاقة: نهدف لتحقيق الاستثمارات المثلى وتعزيز إنشاء سوق إقليمية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وقّعت المملكة، اليوم، مذكرة تفاهم في مجال الربط الكهربائي مع العراق، وذلك في ثاني أيام "ملتقى الأعمال السعودي العراقي"، الذي انطلق أمس وينتهي اليوم في مقر اتحاد الغرف السعودية.

وفي كلمته عقب التوقيع، قال الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة، نهدف لتحقيق الاستثمارات المثلى في الربط الكهربائي مع العراق، الذي يعزّز إنشاء سوق إقليمية لتجارة الكهرباء.

وكان قد أكد وزير التجارة رئيس مجلس التنسيق السعودي العراقي الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي؛ أن كل مقومات النمو والازدهار للعلاقات الاقتصادية السعودية العراقية متوافرة، وأن الإرادة السياسية داعمة والفرص والممكنات كبيرة.

وشدّد على ضرورة أن يكون ملتقى الأعمال سنوياً، وأن تتم زيادة التعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة في كلتا الدولتين، ووضع خطة عمل مشتركة لترجمة التطلعات والآمال لفرص حقيقية تسهم في تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين.

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