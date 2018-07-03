الشرطة الفدرالية الأمريكية تحبط مخططاً لتنفيذ هجوم بأوهايو

اعتقلت شخصاً يشتبه بتخطيطه لقتل عسكريين في احتفالات العيد الوطني

أعلن مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي (إف بي آي)، أمس الاثنين، اعتقال شخص قريب من تنظيم القاعدة، يشتبه بأنه كان يخطط لتنفيذ اعتداء الأربعاء خلال الاحتفالات بالعيد الوطني الأمريكي في كليفلاند بولاية أوهايو.

وحسب الوكالة الفرنسية قال مكتب "إف بي آي" إن الأمريكي ديميتريوس ناتانيال بيتس (48 عامًا) أبلغ عنصرًا متخفيًا من الشرطة، أنه يريد قتل عسكريين وعائلاتهم بواسطة آلية مفخخة في كليفلاند الأربعاء القادم الموافق 4 يوليو، خلال قيام المسيرة التقليدية احتفالاً باليوم الوطني.

وأوضح المصدر نفسه أن المشتبه به، الذي يعرف أيضًا باسم عبدالرحمن رفيق، واعتقل وسجن أول أمس الأحد، ووجهت إليه تهمة دعم منظمة إرهابية التي تصل عقوبتها في حال إدانته بها إلى السجن عشرين عامًا.

وقال ستيف أنطوني المسؤول في "إف بي آي" والمكلف بالملف، في مؤتمر صحافي، إن ديميتريوس بيتس "كان ينوي قتل جنود وعائلاتهم".

يذكر أن بيتس من مواليد الولايات المتحدة، وهو صاحب سوابق حكم عليه مرارًا بالسجن بعد إدانته بالسرقة وبارتكاب أعمال عنف زوجية.

وكانت الـ"إف بي آي" قد راقبته منذ أشهر عدة بعد أن نشر على شبكات التواصل الاجتماعي رسائل داعمة لتنظيم القاعدة، كما عبر عن رغبته باللجوء إلى العنف المسلح.