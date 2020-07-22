النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

فيديو صادم.. ماذا فعلت المرأة حين رفضت طفلة ارتداء الكمامة؟

في زمن كورونا.. هل نتسامح مع ضرب طفل؟

رغم أننا في زمن كورونا، ولا بد من ارتداء قناع الوجه عندما نكون خارج المنزل، لكن يبقى السؤال الذي يطرحه هذا المشهد من الصين: هل نتسامح مع ضرب طفل؟

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية: التقط الصحفي شوان كيجونج هذا الفيديو في مترو الأنفاق بمدينة شنغهاي، وقام ببثّ الشريط على موقع "ويبو" الصيني.

وفي الفيديو الصادم تظهر امرأة وهي تصفع طفلة بوحشية ثلاث مرات أمام ركاب المترو، بعد أن زعمت أن الطفلة ترفض ارتداء قناع الوجه.

حسب تعليمات السلطات المحلية في شنغهاي: على جميع ركاب وسائل المواصلات ارتداء غطاء الوجه، للمساعدة في وقف انتشار فيروس كورونا.

وفي الفيديو يمكن سماع المرأة التي ترتدي ملابس صفراء، وهي تصيح: "ماذا تفعلين؟ توقفي عن البكاء"، وهي تضرب الطفلة دون أن يتدخل أحد.

وقال شوان في منشور: إن رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالصين شاركوا مقطع الفيديو؛ لأنهم اعتقدوا أن المرأة خطفت الطفلة، لكن شرطة شنغهاي أكدت أنها حقّقت بالواقعة، وأن المرأة هي جدة الطفلة، وكانت تعاقبها لرفضها ارتداء الكمامة.

وقد أثار سلوك المرأة نقاشًا ساخنًا حول مدى ملاءمة العقاب البدني للطفل، فأيد أحدهم الجدة وقال: "من المؤكد أن أولئك الذين يلومون الكبار لفقدان أعصابهم ليس لديهم أطفال أو ليس لديهم طفل غير مطيع للغاية".

كما دافع مستخدم آخر على شبكة الإنترنت عن الجدة، قائلًا: "من المحتمل أن تكون الجدة قد طلبت من الطفلة –في السابق- ارتداء الكمامة بهدوء ولم تستجب الطفلة".

ومع ذلك انتقد الكثير من الناس المرأة؛ يقول أحد المعلقين: "إن الأمر مذل حقًا أن يصفع أحد طفلًا على وجهه هكذا".

الرئيسية/ محطات

اعلان
فيديو صادم.. ماذا فعلت المرأة حين رفضت طفلة ارتداء الكمامة؟
سبق

رغم أننا في زمن كورونا، ولا بد من ارتداء قناع الوجه عندما نكون خارج المنزل، لكن يبقى السؤال الذي يطرحه هذا المشهد من الصين: هل نتسامح مع ضرب طفل؟

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية: التقط الصحفي شوان كيجونج هذا الفيديو في مترو الأنفاق بمدينة شنغهاي، وقام ببثّ الشريط على موقع "ويبو" الصيني.

وفي الفيديو الصادم تظهر امرأة وهي تصفع طفلة بوحشية ثلاث مرات أمام ركاب المترو، بعد أن زعمت أن الطفلة ترفض ارتداء قناع الوجه.

حسب تعليمات السلطات المحلية في شنغهاي: على جميع ركاب وسائل المواصلات ارتداء غطاء الوجه، للمساعدة في وقف انتشار فيروس كورونا.

وفي الفيديو يمكن سماع المرأة التي ترتدي ملابس صفراء، وهي تصيح: "ماذا تفعلين؟ توقفي عن البكاء"، وهي تضرب الطفلة دون أن يتدخل أحد.

وقال شوان في منشور: إن رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالصين شاركوا مقطع الفيديو؛ لأنهم اعتقدوا أن المرأة خطفت الطفلة، لكن شرطة شنغهاي أكدت أنها حقّقت بالواقعة، وأن المرأة هي جدة الطفلة، وكانت تعاقبها لرفضها ارتداء الكمامة.

وقد أثار سلوك المرأة نقاشًا ساخنًا حول مدى ملاءمة العقاب البدني للطفل، فأيد أحدهم الجدة وقال: "من المؤكد أن أولئك الذين يلومون الكبار لفقدان أعصابهم ليس لديهم أطفال أو ليس لديهم طفل غير مطيع للغاية".

كما دافع مستخدم آخر على شبكة الإنترنت عن الجدة، قائلًا: "من المحتمل أن تكون الجدة قد طلبت من الطفلة –في السابق- ارتداء الكمامة بهدوء ولم تستجب الطفلة".

ومع ذلك انتقد الكثير من الناس المرأة؛ يقول أحد المعلقين: "إن الأمر مذل حقًا أن يصفع أحد طفلًا على وجهه هكذا".

22 يوليو 2020 - 1 ذو الحجة 1441
06:03 PM

فيديو صادم.. ماذا فعلت المرأة حين رفضت طفلة ارتداء الكمامة؟

في زمن كورونا.. هل نتسامح مع ضرب طفل؟

A A A
أيمن حسن - الرياض
1
7,234

رغم أننا في زمن كورونا، ولا بد من ارتداء قناع الوجه عندما نكون خارج المنزل، لكن يبقى السؤال الذي يطرحه هذا المشهد من الصين: هل نتسامح مع ضرب طفل؟

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية: التقط الصحفي شوان كيجونج هذا الفيديو في مترو الأنفاق بمدينة شنغهاي، وقام ببثّ الشريط على موقع "ويبو" الصيني.

وفي الفيديو الصادم تظهر امرأة وهي تصفع طفلة بوحشية ثلاث مرات أمام ركاب المترو، بعد أن زعمت أن الطفلة ترفض ارتداء قناع الوجه.

حسب تعليمات السلطات المحلية في شنغهاي: على جميع ركاب وسائل المواصلات ارتداء غطاء الوجه، للمساعدة في وقف انتشار فيروس كورونا.

وفي الفيديو يمكن سماع المرأة التي ترتدي ملابس صفراء، وهي تصيح: "ماذا تفعلين؟ توقفي عن البكاء"، وهي تضرب الطفلة دون أن يتدخل أحد.

وقال شوان في منشور: إن رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالصين شاركوا مقطع الفيديو؛ لأنهم اعتقدوا أن المرأة خطفت الطفلة، لكن شرطة شنغهاي أكدت أنها حقّقت بالواقعة، وأن المرأة هي جدة الطفلة، وكانت تعاقبها لرفضها ارتداء الكمامة.

وقد أثار سلوك المرأة نقاشًا ساخنًا حول مدى ملاءمة العقاب البدني للطفل، فأيد أحدهم الجدة وقال: "من المؤكد أن أولئك الذين يلومون الكبار لفقدان أعصابهم ليس لديهم أطفال أو ليس لديهم طفل غير مطيع للغاية".

كما دافع مستخدم آخر على شبكة الإنترنت عن الجدة، قائلًا: "من المحتمل أن تكون الجدة قد طلبت من الطفلة –في السابق- ارتداء الكمامة بهدوء ولم تستجب الطفلة".

ومع ذلك انتقد الكثير من الناس المرأة؛ يقول أحد المعلقين: "إن الأمر مذل حقًا أن يصفع أحد طفلًا على وجهه هكذا".

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,962
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
19,494
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,095
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
44,219

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة