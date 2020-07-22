رغم أننا في زمن كورونا، ولا بد من ارتداء قناع الوجه عندما نكون خارج المنزل، لكن يبقى السؤال الذي يطرحه هذا المشهد من الصين: هل نتسامح مع ضرب طفل؟ وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية: التقط الصحفي شوان كيجونج هذا الفيديو في مترو الأنفاق بمدينة شنغهاي، وقام ببثّ الشريط على موقع "ويبو" الصيني. وفي الفيديو الصادم تظهر امرأة وهي تصفع طفلة بوحشية ثلاث مرات أمام ركاب المترو، بعد أن زعمت أن الطفلة ترفض ارتداء قناع الوجه. حسب تعليمات السلطات المحلية في شنغهاي: على جميع ركاب وسائل المواصلات ارتداء غطاء الوجه، للمساعدة في وقف انتشار فيروس كورونا. وفي الفيديو يمكن سماع المرأة التي ترتدي ملابس صفراء، وهي تصيح: "ماذا تفعلين؟ توقفي عن البكاء"، وهي تضرب الطفلة دون أن يتدخل أحد. وقال شوان في منشور: إن رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالصين شاركوا مقطع الفيديو؛ لأنهم اعتقدوا أن المرأة خطفت الطفلة، لكن شرطة شنغهاي أكدت أنها حقّقت بالواقعة، وأن المرأة هي جدة الطفلة، وكانت تعاقبها لرفضها ارتداء الكمامة. وقد أثار سلوك المرأة نقاشًا ساخنًا حول مدى ملاءمة العقاب البدني للطفل، فأيد أحدهم الجدة وقال: "من المؤكد أن أولئك الذين يلومون الكبار لفقدان أعصابهم ليس لديهم أطفال أو ليس لديهم طفل غير مطيع للغاية". كما دافع مستخدم آخر على شبكة الإنترنت عن الجدة، قائلًا: "من المحتمل أن تكون الجدة قد طلبت من الطفلة –في السابق- ارتداء الكمامة بهدوء ولم تستجب الطفلة". ومع ذلك انتقد الكثير من الناس المرأة؛ يقول أحد المعلقين: "إن الأمر مذل حقًا أن يصفع أحد طفلًا على وجهه هكذا".

فيديو صادم.. ماذا فعلت المرأة حين رفضت طفلة ارتداء الكمامة؟ أيمن حسن سبق 2020-07-22 رغم أننا في زمن كورونا، ولا بد من ارتداء قناع الوجه عندما نكون خارج المنزل، لكن يبقى السؤال الذي يطرحه هذا المشهد من الصين: هل نتسامح مع ضرب طفل؟



وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية: التقط الصحفي شوان كيجونج هذا الفيديو في مترو الأنفاق بمدينة شنغهاي، وقام ببثّ الشريط على موقع "ويبو" الصيني.



وفي الفيديو الصادم تظهر امرأة وهي تصفع طفلة بوحشية ثلاث مرات أمام ركاب المترو، بعد أن زعمت أن الطفلة ترفض ارتداء قناع الوجه.



حسب تعليمات السلطات المحلية في شنغهاي: على جميع ركاب وسائل المواصلات ارتداء غطاء الوجه، للمساعدة في وقف انتشار فيروس كورونا.



وفي الفيديو يمكن سماع المرأة التي ترتدي ملابس صفراء، وهي تصيح: "ماذا تفعلين؟ توقفي عن البكاء"، وهي تضرب الطفلة دون أن يتدخل أحد.



وقال شوان في منشور: إن رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالصين شاركوا مقطع الفيديو؛ لأنهم اعتقدوا أن المرأة خطفت الطفلة، لكن شرطة شنغهاي أكدت أنها حقّقت بالواقعة، وأن المرأة هي جدة الطفلة، وكانت تعاقبها لرفضها ارتداء الكمامة.



وقد أثار سلوك المرأة نقاشًا ساخنًا حول مدى ملاءمة العقاب البدني للطفل، فأيد أحدهم الجدة وقال: "من المؤكد أن أولئك الذين يلومون الكبار لفقدان أعصابهم ليس لديهم أطفال أو ليس لديهم طفل غير مطيع للغاية".



كما دافع مستخدم آخر على شبكة الإنترنت عن الجدة، قائلًا: "من المحتمل أن تكون الجدة قد طلبت من الطفلة –في السابق- ارتداء الكمامة بهدوء ولم تستجب الطفلة".



ومع ذلك انتقد الكثير من الناس المرأة؛ يقول أحد المعلقين: "إن الأمر مذل حقًا أن يصفع أحد طفلًا على وجهه هكذا".





22 يوليو 2020 - 1 ذو الحجة 1441 06:03 PM

فيديو صادم.. ماذا فعلت المرأة حين رفضت طفلة ارتداء الكمامة؟ في زمن كورونا.. هل نتسامح مع ضرب طفل؟





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رغم أننا في زمن كورونا، ولا بد من ارتداء قناع الوجه عندما نكون خارج المنزل، لكن يبقى السؤال الذي يطرحه هذا المشهد من الصين: هل نتسامح مع ضرب طفل؟



وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية: التقط الصحفي شوان كيجونج هذا الفيديو في مترو الأنفاق بمدينة شنغهاي، وقام ببثّ الشريط على موقع "ويبو" الصيني.



وفي الفيديو الصادم تظهر امرأة وهي تصفع طفلة بوحشية ثلاث مرات أمام ركاب المترو، بعد أن زعمت أن الطفلة ترفض ارتداء قناع الوجه.



حسب تعليمات السلطات المحلية في شنغهاي: على جميع ركاب وسائل المواصلات ارتداء غطاء الوجه، للمساعدة في وقف انتشار فيروس كورونا.



وفي الفيديو يمكن سماع المرأة التي ترتدي ملابس صفراء، وهي تصيح: "ماذا تفعلين؟ توقفي عن البكاء"، وهي تضرب الطفلة دون أن يتدخل أحد.



وقال شوان في منشور: إن رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالصين شاركوا مقطع الفيديو؛ لأنهم اعتقدوا أن المرأة خطفت الطفلة، لكن شرطة شنغهاي أكدت أنها حقّقت بالواقعة، وأن المرأة هي جدة الطفلة، وكانت تعاقبها لرفضها ارتداء الكمامة.



وقد أثار سلوك المرأة نقاشًا ساخنًا حول مدى ملاءمة العقاب البدني للطفل، فأيد أحدهم الجدة وقال: "من المؤكد أن أولئك الذين يلومون الكبار لفقدان أعصابهم ليس لديهم أطفال أو ليس لديهم طفل غير مطيع للغاية".



كما دافع مستخدم آخر على شبكة الإنترنت عن الجدة، قائلًا: "من المحتمل أن تكون الجدة قد طلبت من الطفلة –في السابق- ارتداء الكمامة بهدوء ولم تستجب الطفلة".



ومع ذلك انتقد الكثير من الناس المرأة؛ يقول أحد المعلقين: "إن الأمر مذل حقًا أن يصفع أحد طفلًا على وجهه هكذا".



