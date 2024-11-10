أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء، تحقيق "تقدم كبير" في المعركة من أجل فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية، ووعد بالنتائج الأسبوع المقبل.
وكتب "ترامب"على "تويتر": "نحن نحقق الكثير من التقدم. ستبدأ النتائج في الظهور الأسبوع المقبل.. لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى. سوف نفوز!".
"ترامب": حققنا "تقدمًا كبيرًا" في فرز الأصوات والنتائج الأسبوع المقبل
قال: سنحقق الفوز
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء، تحقيق "تقدم كبير" في المعركة من أجل فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية، ووعد بالنتائج الأسبوع المقبل.
وكتب "ترامب"على "تويتر": "نحن نحقق الكثير من التقدم. ستبدأ النتائج في الظهور الأسبوع المقبل.. لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى. سوف نفوز!".
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء، تحقيق "تقدم كبير" في المعركة من أجل فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية، ووعد بالنتائج الأسبوع المقبل.
"ترامب": حققنا "تقدمًا كبيرًا" في فرز الأصوات والنتائج الأسبوع المقبل
قال: سنحقق الفوز
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء، تحقيق "تقدم كبير" في المعركة من أجل فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية، ووعد بالنتائج الأسبوع المقبل.
وكتب "ترامب"على "تويتر": "نحن نحقق الكثير من التقدم. ستبدأ النتائج في الظهور الأسبوع المقبل.. لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى. سوف نفوز!".