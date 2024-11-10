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"ترامب": حققنا "تقدمًا كبيرًا" في فرز الأصوات والنتائج الأسبوع المقبل

قال: سنحقق الفوز

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء، تحقيق "تقدم كبير" في المعركة من أجل فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية، ووعد بالنتائج الأسبوع المقبل.
وكتب "ترامب"على "تويتر": "نحن نحقق الكثير من التقدم. ستبدأ النتائج في الظهور الأسبوع المقبل.. لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى. سوف نفوز!".

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"ترامب": حققنا "تقدمًا كبيرًا" في فرز الأصوات والنتائج الأسبوع المقبل
سبق

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء، تحقيق "تقدم كبير" في المعركة من أجل فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية، ووعد بالنتائج الأسبوع المقبل.
وكتب "ترامب"على "تويتر": "نحن نحقق الكثير من التقدم. ستبدأ النتائج في الظهور الأسبوع المقبل.. لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى. سوف نفوز!".

10 نوفمبر 2020 - 24 ربيع الأول 1442
06:25 PM

"ترامب": حققنا "تقدمًا كبيرًا" في فرز الأصوات والنتائج الأسبوع المقبل

قال: سنحقق الفوز

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء، تحقيق "تقدم كبير" في المعركة من أجل فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية، ووعد بالنتائج الأسبوع المقبل.
وكتب "ترامب"على "تويتر": "نحن نحقق الكثير من التقدم. ستبدأ النتائج في الظهور الأسبوع المقبل.. لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى. سوف نفوز!".

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