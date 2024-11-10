أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء، تحقيق "تقدم كبير" في المعركة من أجل فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية، ووعد بالنتائج الأسبوع المقبل. وكتب "ترامب"على "تويتر": "نحن نحقق الكثير من التقدم. ستبدأ النتائج في الظهور الأسبوع المقبل.. لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى. سوف نفوز!".

"ترامب": حققنا "تقدمًا كبيرًا" في فرز الأصوات والنتائج الأسبوع المقبل صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-11-10 أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء، تحقيق "تقدم كبير" في المعركة من أجل فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية، ووعد بالنتائج الأسبوع المقبل.

وكتب "ترامب"على "تويتر": "نحن نحقق الكثير من التقدم. ستبدأ النتائج في الظهور الأسبوع المقبل.. لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى. سوف نفوز!".

10 نوفمبر 2020 - 24 ربيع الأول 1442 06:25 PM

"ترامب": حققنا "تقدمًا كبيرًا" في فرز الأصوات والنتائج الأسبوع المقبل قال: سنحقق الفوز





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أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء، تحقيق "تقدم كبير" في المعركة من أجل فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية، ووعد بالنتائج الأسبوع المقبل.

وكتب "ترامب"على "تويتر": "نحن نحقق الكثير من التقدم. ستبدأ النتائج في الظهور الأسبوع المقبل.. لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى. سوف نفوز!".