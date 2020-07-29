النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"عقبة شعار" تشهد عدداً من الحوادث والانهيارات بفعل الأمطار الغزيرة

"المرور" باشرها وأعاد الحركة إلى وضعها الطبيعي في وقت وجيز

هدت "عقبة شعار" بعسير خلال الساعات الماضية عدداً من الحوادث والانهيارات بفعل الأمطار الغزيرة والمستمرة التي تشهدها العقبة ونجح رجال المرور في التعامل معها في وقت وجيز وتم إزالة الانهيارات مع الجهات ذات العلاقة ونقل السيارات المتأثرة بتلك الحوادث إلى مواقع آمنة.

وفي التفاصيل، شهدت العقبة عصر أمس انقلاب دينا محملة ببراميل بوية ما أدى لتناثرها وانسكابها في الطريق وأرجعت مصادر "سبق" سبب الحادث إلى خلل في مكابح الدينا ما نتج عنه انزلاقها واصطدامها بالرصيف ومن ثم انقلابها ولم تسجل أي إصابات ولله الحمد وتم سحب الشاحنة للتبريدة بالشيول نظراً لوجود دوريات المرور قرب الموقع أثناء وقوع الحادث وتدخلهم السريع وإعادة حركة السير إلى وضعها الطبيعي في أقل من عشر دقائق.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"عقبة شعار" تشهد عدداً من الحوادث والانهيارات بفعل الأمطار الغزيرة
سبق

هدت "عقبة شعار" بعسير خلال الساعات الماضية عدداً من الحوادث والانهيارات بفعل الأمطار الغزيرة والمستمرة التي تشهدها العقبة ونجح رجال المرور في التعامل معها في وقت وجيز وتم إزالة الانهيارات مع الجهات ذات العلاقة ونقل السيارات المتأثرة بتلك الحوادث إلى مواقع آمنة.

وفي التفاصيل، شهدت العقبة عصر أمس انقلاب دينا محملة ببراميل بوية ما أدى لتناثرها وانسكابها في الطريق وأرجعت مصادر "سبق" سبب الحادث إلى خلل في مكابح الدينا ما نتج عنه انزلاقها واصطدامها بالرصيف ومن ثم انقلابها ولم تسجل أي إصابات ولله الحمد وتم سحب الشاحنة للتبريدة بالشيول نظراً لوجود دوريات المرور قرب الموقع أثناء وقوع الحادث وتدخلهم السريع وإعادة حركة السير إلى وضعها الطبيعي في أقل من عشر دقائق.

29 يوليو 2020 - 8 ذو الحجة 1441
01:10 AM

"عقبة شعار" تشهد عدداً من الحوادث والانهيارات بفعل الأمطار الغزيرة

"المرور" باشرها وأعاد الحركة إلى وضعها الطبيعي في وقت وجيز

A A A
محمد طيران - عسير
0
4,696

هدت "عقبة شعار" بعسير خلال الساعات الماضية عدداً من الحوادث والانهيارات بفعل الأمطار الغزيرة والمستمرة التي تشهدها العقبة ونجح رجال المرور في التعامل معها في وقت وجيز وتم إزالة الانهيارات مع الجهات ذات العلاقة ونقل السيارات المتأثرة بتلك الحوادث إلى مواقع آمنة.

وفي التفاصيل، شهدت العقبة عصر أمس انقلاب دينا محملة ببراميل بوية ما أدى لتناثرها وانسكابها في الطريق وأرجعت مصادر "سبق" سبب الحادث إلى خلل في مكابح الدينا ما نتج عنه انزلاقها واصطدامها بالرصيف ومن ثم انقلابها ولم تسجل أي إصابات ولله الحمد وتم سحب الشاحنة للتبريدة بالشيول نظراً لوجود دوريات المرور قرب الموقع أثناء وقوع الحادث وتدخلهم السريع وإعادة حركة السير إلى وضعها الطبيعي في أقل من عشر دقائق.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
3,499
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,059
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
19,702
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,260

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

مواجهة (ملاقيف) المجتمع..!

مواجهة (ملاقيف) المجتمع..!

حسن آل عمير
آخر القول: "المثالية" على الورق فقط!

آخر القول: "المثالية" على الورق فقط!

حسين الحازمي
تحلية المياه والريادة الصناعية

تحلية المياه والريادة الصناعية

ماجد البريكان
عندما يجتمع الفساد الفكري والمادي

عندما يجتمع الفساد الفكري والمادي

عبدالرحمن المرشد
موسم الحج وفلسفة التغییر

موسم الحج وفلسفة التغییر

غسان محمد عسيلان
بطاقة عمل لبائعة سعودية للبيع..!

بطاقة عمل لبائعة سعودية للبيع..!

ابتسام منصور القحطاني
المظلة القانونية للتجارة الإلكترونية العالمية

المظلة القانونية للتجارة الإلكترونية العالمية

علي الفالح
ربـع مليار في ملعب..!!

ربـع مليار في ملعب..!!

محمد الصيـعري
صاحب شغلتين فنان والثالثة مبدع..!

صاحب شغلتين فنان والثالثة مبدع..!

بدر الغامدي
ضياع البوصلة

ضياع البوصلة

مها عبدالله الحقباني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة