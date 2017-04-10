وقالت إدارة الأرصاد إن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات الحناكية - العلا - العيص - المهد - خيبر - وادي الفرع - ينبع ، ستستمر حتى الساعة الثامنة من مساء هذا اليوم .

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيها عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة اليوم, تضمنت رياحًا نشطة وأتربة مثارة وتدنيًا في مدى الرؤية.

"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنورة وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-04-10 أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيها عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة اليوم, تضمنت رياحًا نشطة وأتربة مثارة وتدنيًا في مدى الرؤية. وقالت إدارة الأرصاد إن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات الحناكية - العلا - العيص - المهد - خيبر - وادي الفرع - ينبع ، ستستمر حتى الساعة الثامنة من مساء هذا اليوم .

10 إبريل 2020 - 17 شعبان 1441 03:06 PM

"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنورة تشمل عددًا من المحافظات وتستمر حتى 8 مساءً





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أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيها عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة اليوم, تضمنت رياحًا نشطة وأتربة مثارة وتدنيًا في مدى الرؤية.

وقالت إدارة الأرصاد إن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات الحناكية - العلا - العيص - المهد - خيبر - وادي الفرع - ينبع ، ستستمر حتى الساعة الثامنة من مساء هذا اليوم .