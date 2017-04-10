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"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنورة

تشمل عددًا من المحافظات وتستمر حتى 8 مساءً

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيها عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة اليوم, تضمنت رياحًا نشطة وأتربة مثارة وتدنيًا في مدى الرؤية.

وقالت إدارة الأرصاد إن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات الحناكية - العلا - العيص - المهد - خيبر - وادي الفرع - ينبع ، ستستمر حتى الساعة الثامنة من مساء هذا اليوم .

الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة رياح نشطة وأتربة مثارة المدينة المنورة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنورة
سبق

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيها عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة اليوم, تضمنت رياحًا نشطة وأتربة مثارة وتدنيًا في مدى الرؤية.

وقالت إدارة الأرصاد إن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات الحناكية - العلا - العيص - المهد - خيبر - وادي الفرع - ينبع ، ستستمر حتى الساعة الثامنة من مساء هذا اليوم .

10 إبريل 2020 - 17 شعبان 1441
03:06 PM

"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنورة

تشمل عددًا من المحافظات وتستمر حتى 8 مساءً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
884

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيها عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة اليوم, تضمنت رياحًا نشطة وأتربة مثارة وتدنيًا في مدى الرؤية.

وقالت إدارة الأرصاد إن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات الحناكية - العلا - العيص - المهد - خيبر - وادي الفرع - ينبع ، ستستمر حتى الساعة الثامنة من مساء هذا اليوم .

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