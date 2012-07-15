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اصطدام بمقبرة تلاه انشطار وتطاير .. 5 وفيات وإصابتان خطيرتان في حادث بعسير

جميعهم طلاب متوسطة وثانوي .. ومتحدث "الهلال الأحمر": وقع في أسفل عقبة سنان

فُجع أهالي مركز خاط التابع لمحافظة المجاردة بمنطقة عسير، في ساعةٍ متأخرة من مساء أمس الأحد، بوفاة 5 شُبان وإصابة اثنين بإصابات بليغة نتيجة حادث مروري أليم.

وفِي التفاصيل التي حصلت عليها "سبق"، فإن مركبة كانت تُقل 7 شبان جميعهم من طلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية وفي أثناء سيرها بسرعة عالية في مركز خاط فقد قائدها السيطرة عليها لتنحرف وتصطدم بجدار مقبرة مجاور للطريق وانقسمت المركبة إلى 3 أجزاء؛ تطاير معها الشُبان على جنبات الطريق؛ ما أدّى إلى وفاة 5 على الفور وأُدخل اثنان مستشفى المجاردة العام في حالة خطِرة.

وناشد عديد من المواطنين بإنهاء الالتفات للطريق الذي وقع عليه الحادث واعتماد ازدواجيته لاسيما وهو البوابة الجنوبية لمحافظة المجاردة والرابط بين محافظتَي المجاردة والنماص والذي يعاني الإهمال رغم الكثافة المرورية في غالب فصول السنة والمواسم الدراسية، كما أن المطالبة باستحداث فرع للهلال الأحمر وللدفاع المدني بالمركز ملحّة، وذلك لما شهده الطريق من حوادث مميتة.

وقال المتحدث الإعلامي لهيئة الهلال الاحمر السعودي بمنطقة عسير محمد بن حسن الشهري؛ إن "هلال عسير" باشر حادث سيارة في أسفل عقبة سنان (مركز خاط) بعدد من الفرق الإسعافية.

وأضاف: فور تلقي عمليات المنطقة بلاغاً عن الحادث الساعة ٢٣:٢٢ مساءً، على الفور تم توجيه فرقتيْن إسعافيتيْن، اتضح وجود خمس وفيات وإصابتيْن خطيرتيْن، فتم التعامل مع الحالات بمهنية عالية وجرى نقل الحالتين عن طريق الفرق الإسعافية إلى مستشفى المجاردة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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اصطدام بمقبرة تلاه انشطار وتطاير .. 5 وفيات وإصابتان خطيرتان في حادث بعسير
سبق

فُجع أهالي مركز خاط التابع لمحافظة المجاردة بمنطقة عسير، في ساعةٍ متأخرة من مساء أمس الأحد، بوفاة 5 شُبان وإصابة اثنين بإصابات بليغة نتيجة حادث مروري أليم.

وفِي التفاصيل التي حصلت عليها "سبق"، فإن مركبة كانت تُقل 7 شبان جميعهم من طلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية وفي أثناء سيرها بسرعة عالية في مركز خاط فقد قائدها السيطرة عليها لتنحرف وتصطدم بجدار مقبرة مجاور للطريق وانقسمت المركبة إلى 3 أجزاء؛ تطاير معها الشُبان على جنبات الطريق؛ ما أدّى إلى وفاة 5 على الفور وأُدخل اثنان مستشفى المجاردة العام في حالة خطِرة.

وناشد عديد من المواطنين بإنهاء الالتفات للطريق الذي وقع عليه الحادث واعتماد ازدواجيته لاسيما وهو البوابة الجنوبية لمحافظة المجاردة والرابط بين محافظتَي المجاردة والنماص والذي يعاني الإهمال رغم الكثافة المرورية في غالب فصول السنة والمواسم الدراسية، كما أن المطالبة باستحداث فرع للهلال الأحمر وللدفاع المدني بالمركز ملحّة، وذلك لما شهده الطريق من حوادث مميتة.

وقال المتحدث الإعلامي لهيئة الهلال الاحمر السعودي بمنطقة عسير محمد بن حسن الشهري؛ إن "هلال عسير" باشر حادث سيارة في أسفل عقبة سنان (مركز خاط) بعدد من الفرق الإسعافية.

وأضاف: فور تلقي عمليات المنطقة بلاغاً عن الحادث الساعة ٢٣:٢٢ مساءً، على الفور تم توجيه فرقتيْن إسعافيتيْن، اتضح وجود خمس وفيات وإصابتيْن خطيرتيْن، فتم التعامل مع الحالات بمهنية عالية وجرى نقل الحالتين عن طريق الفرق الإسعافية إلى مستشفى المجاردة.

15 يوليو 2019 - 12 ذو القعدة 1440
08:50 AM

اصطدام بمقبرة تلاه انشطار وتطاير .. 5 وفيات وإصابتان خطيرتان في حادث بعسير

جميعهم طلاب متوسطة وثانوي .. ومتحدث "الهلال الأحمر": وقع في أسفل عقبة سنان

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عبدالعزيز الشهري - عسير
24
19,482

فُجع أهالي مركز خاط التابع لمحافظة المجاردة بمنطقة عسير، في ساعةٍ متأخرة من مساء أمس الأحد، بوفاة 5 شُبان وإصابة اثنين بإصابات بليغة نتيجة حادث مروري أليم.

وفِي التفاصيل التي حصلت عليها "سبق"، فإن مركبة كانت تُقل 7 شبان جميعهم من طلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية وفي أثناء سيرها بسرعة عالية في مركز خاط فقد قائدها السيطرة عليها لتنحرف وتصطدم بجدار مقبرة مجاور للطريق وانقسمت المركبة إلى 3 أجزاء؛ تطاير معها الشُبان على جنبات الطريق؛ ما أدّى إلى وفاة 5 على الفور وأُدخل اثنان مستشفى المجاردة العام في حالة خطِرة.

وناشد عديد من المواطنين بإنهاء الالتفات للطريق الذي وقع عليه الحادث واعتماد ازدواجيته لاسيما وهو البوابة الجنوبية لمحافظة المجاردة والرابط بين محافظتَي المجاردة والنماص والذي يعاني الإهمال رغم الكثافة المرورية في غالب فصول السنة والمواسم الدراسية، كما أن المطالبة باستحداث فرع للهلال الأحمر وللدفاع المدني بالمركز ملحّة، وذلك لما شهده الطريق من حوادث مميتة.

وقال المتحدث الإعلامي لهيئة الهلال الاحمر السعودي بمنطقة عسير محمد بن حسن الشهري؛ إن "هلال عسير" باشر حادث سيارة في أسفل عقبة سنان (مركز خاط) بعدد من الفرق الإسعافية.

وأضاف: فور تلقي عمليات المنطقة بلاغاً عن الحادث الساعة ٢٣:٢٢ مساءً، على الفور تم توجيه فرقتيْن إسعافيتيْن، اتضح وجود خمس وفيات وإصابتيْن خطيرتيْن، فتم التعامل مع الحالات بمهنية عالية وجرى نقل الحالتين عن طريق الفرق الإسعافية إلى مستشفى المجاردة.

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