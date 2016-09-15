فيديو عكس السير كاد يتطور لمشاجرة.. أزمة تبحث عن حل بخضراء مكة

مطالبات للأهالي بإزالة الصبات الخرسانية وإعادة فتح الطريق للتيسير عليهم

ما زالت ظاهرة عكس السير في مخرج مخطط الخضراء بمكة المكرمة، تتواصل؛ بسبب إغلاق المخرج الوحيد للمخطط بالصبات الخرسانية.

وثّقت "سبق" مقطع فيديو لمركبة قام قائدها بعكس السير، وكاد أن يتسبب بحادث، وكادت الأمور تتطور إلى اشتباك بعد أن أصر المخالف على الاستمرار في عكس السير رغم عدم أحقيته؛ مطالبًا صاحب المسار الصحيح بالعدول عن مساره وفتح الطريق له.

وكان أهالي مخطط الخضراء قد ناشدوا الجهة المسؤولة عن إغلاق الطريق بإعادة فتحه؛ تيسيرًا عليهم ومنعًا لتكرار مخالفة عكس السير.