جناح القصيم بالجنادرية يتوشح بالأخضر .. إنها الليلة السعودية

بحضور رؤساء وفود المناطق وبمبادرة من أمير المنطقة لتبادل الخبرات

عكس جناح منطقة القصيم في المهرجان الوطني للتراث والثقافة الجنادرية 32، مبادرة الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير المنطقة، في تظاهرة رسمت روح الأسرة الواحدة بعد توشح جناح المنطقة باللون الأخضر، مساء أمس السبت، بحضور رؤساء وفود المناطق المشاركة في الجنادرية 32، وحضور وكيل إمارة منطقة القصيم عبدالعزيز الحميدان؛ والوكيل المساعد للشؤون التنموية بإمارة منطقة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان؛ وقائد وحدة أمن وحراسة معسكر الجنادرية اللواء عبدالرحمن الزامل؛ ومدير عام المهرجان الوطني للتراث والثقافة سعود الرومي.

وتبادل رؤساء الوفود، الخبرات فيما بينهم من خلال مشاركة مناطق المملكة في المهرجان الوطني التي ظهرت لتلافي الأخطاء والاستفادة من النجاحات التي حققتها أجنحة المناطق بشكل عام وانعكس تنفيذها على العمل والجودة في تقديم الخدمات لزوّار المهرجان ورسم الإيجابية على فرق العمل وانعكاسها على الزوّار.

وقال وكيل إمارة منطقة القصيم عبدالعزيز الحميدان: "هذه المبادرة التي جاءت بدعوة رؤساء وفود المناطق من قِبل الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم؛ هي انعكاس للاستفادة من خبرات مناطق المملكة من خلال تقديم الأعمال والبرامج التي تستهدف زوّار المهرجان الوطني للتراث والثقافة الجنادرية 32".

وأكّد، "جناح منطقة القصيم توشح باللون الأخضر الذي يهدف إلى الوحدة والعمل بروح الأسرة الواحدة، في مبادرة قدمت من جناح منطقة القصيم التي تهتم بشكل كبير بتبادل الخبرات بين أبناء المناطق من رؤساء الوفود والاستفادة منها بشكل كبير ليتم تطبيقها خلال الأعوام المقبلة".

واختتم، "جناح منطقة القصيم استفاد من عديد من خبرات المناطق الأخرى التي تمّ تطبيقها هذا العام في جناح المنطقة من خلال تجارب متعددة تعكس روح المبادرة لخدمة زوّار المهرجان الوطني للتراث والثقافة الجنادرية 32 , وأشكر رؤساء الوفود في مناطق المملكة كافة الذين حضروا لجناح منطقة القصيم وعكسوا من خلال ذلك الاجتماع خبراتهم وأعمالهم وتجاربهم لخدمة زوّار المهرجان".