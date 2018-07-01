اشتباه ثم فرار فمتابعة.. سقوط أحد مروجي الحشيش بـ"ساحل مكة"

التحفظ عليه والمركبة بإدارة مكافحة المخدرات لاتخاذ اللازم حياله

نجحت دوريات أمن الطرق ووحدة مكافحة المخدرات بمنطقة مكة المكرمة في الإطاحة بأحد مروجي المُخدرات على طريق الساحل، فيما عُثر بحوزته 6 كيلو حشيش المخدر.

وفي التفاصيل التي حصلت عليها "سبق"، أنه أثناء قيام دوريات أمن الطرق بمشاركة وحدة مكافحة المخدرات بمهامها على طريق الساحل بمكة المكرمة، حيث اشتبهت في سائق مركبة ما دعا رجل الأمن لاستيقافها إلا أنه رفض الوقوف ولاذ بالفرار، وتمت متابعته واستيقافه بالقوة الجبرية، وبعد تفتيش المركبة عثر على 6 كيلو من الحشيش المخدر.

وقد تم التحفظ على الشخص المقبوض عليه والمركبة لإدارة مكافحة المخدرات لاتخاذ اللازم حياله.