النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"مدير تعليم صبيا" يؤكد أهمية الاستعداد المبكر للعام الدراسي القادم

متابعة مشاريع التأهيل والترميم والصيانة والتشغيل ووضع الخطط للعمليات التعليمية

مع بداية عودة الموظفين بعد انتهاء إجازة عيد الفطر ١٤٤٢، استقبلت إدارة تعليم صبيا، منسوبيها بتوزيع الورود والهدايا؛ يتقدمهم المساعد للشؤون التعليمية للبنين ناصر معافا، والمساعد للشؤون المدرسية عثمان مسملي، والمساعدة للشؤون التعليمية للبنات مها الحمزي، ورؤساء ورئيسات الأقسام، بتنظيم من فريق الإعلام والاتصال بالإدارة.

وهنّأ مدير تعليم صبيا الدكتور حسن بن محسن خرمي منسوبي ومنسوبات إدارة تعليم صبيا بهذه المناسبة التي سادت فيها مشاعر الفرحة؛ مؤكدًا أن هذه الفعالية فرصة من أجل توثيق علاقات الزمالة والأخوة بين منسوبي الإدارة.

ورفع الدكتور (الخرمي) تهانيه وتبريكاته لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، ولأمير منطقة جازان ونائبه، ووزير التعليم بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وقدّم تهنئته لرجال الأمن البواسل وأبطال الحد الجنوبي والعاملين في القطاعات الصحية؛ سائلًا المولى عز وجل أن يعيده على الجميع بالخير، وأن يديم على المملكة أمنها واستقرارها في ظل عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله.

وأكد مدير تعليم صيبا، أهمية استكمال إجراءات المستفيدين وخدمتهم بكل تميز، والعمل الجاد على الاستعداد المبكر للعام الدراسي القادم من خلال متابعة المشاريع ومنها المشاريع الجديدة التي ستشغل مع بداية العام الدراسي ومشاريع التأهيل والترميم والصيانة والتشغيل والاستعداد بوضع الخطط للعمليات التعليمية والمدرسية وفق المؤشرات المعتمدة.

من جهته أوضح مدير الإعلام والاتصال المتحدث الرسمي باسم تعليم صبيا إبراهيم الحازمي، أن هذه المعايدة تهدف لاستشعار أهمية الاحتفاء بعيد الفطر المبارك كمناسبة إسلامية، وتعزيز التواصل والترابط الاجتماعي بين منسوبي الإدارة وبث روح الألفة والمحبة مع التطبيق الكامل لكل الإجراءات الاحترازية من تباعد جسدي لمترين، وعدم التجمع، واستخدام المعقمات والكمامات، واستخدام تطبيق "توكلنا" بعد تحصين معظم موظفي وموظفات الإدارة وأخذهم اللقاح، وسعي إدارة تعليم صبيا الحثيث لتهيئة بيئة عمل محفزة تسهم في تشجيع العاملين على بذل المزيد من الجهد والعطاء.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"مدير تعليم صبيا" يؤكد أهمية الاستعداد المبكر للعام الدراسي القادم
سبق

مع بداية عودة الموظفين بعد انتهاء إجازة عيد الفطر ١٤٤٢، استقبلت إدارة تعليم صبيا، منسوبيها بتوزيع الورود والهدايا؛ يتقدمهم المساعد للشؤون التعليمية للبنين ناصر معافا، والمساعد للشؤون المدرسية عثمان مسملي، والمساعدة للشؤون التعليمية للبنات مها الحمزي، ورؤساء ورئيسات الأقسام، بتنظيم من فريق الإعلام والاتصال بالإدارة.

وهنّأ مدير تعليم صبيا الدكتور حسن بن محسن خرمي منسوبي ومنسوبات إدارة تعليم صبيا بهذه المناسبة التي سادت فيها مشاعر الفرحة؛ مؤكدًا أن هذه الفعالية فرصة من أجل توثيق علاقات الزمالة والأخوة بين منسوبي الإدارة.

ورفع الدكتور (الخرمي) تهانيه وتبريكاته لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، ولأمير منطقة جازان ونائبه، ووزير التعليم بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وقدّم تهنئته لرجال الأمن البواسل وأبطال الحد الجنوبي والعاملين في القطاعات الصحية؛ سائلًا المولى عز وجل أن يعيده على الجميع بالخير، وأن يديم على المملكة أمنها واستقرارها في ظل عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله.

وأكد مدير تعليم صيبا، أهمية استكمال إجراءات المستفيدين وخدمتهم بكل تميز، والعمل الجاد على الاستعداد المبكر للعام الدراسي القادم من خلال متابعة المشاريع ومنها المشاريع الجديدة التي ستشغل مع بداية العام الدراسي ومشاريع التأهيل والترميم والصيانة والتشغيل والاستعداد بوضع الخطط للعمليات التعليمية والمدرسية وفق المؤشرات المعتمدة.

من جهته أوضح مدير الإعلام والاتصال المتحدث الرسمي باسم تعليم صبيا إبراهيم الحازمي، أن هذه المعايدة تهدف لاستشعار أهمية الاحتفاء بعيد الفطر المبارك كمناسبة إسلامية، وتعزيز التواصل والترابط الاجتماعي بين منسوبي الإدارة وبث روح الألفة والمحبة مع التطبيق الكامل لكل الإجراءات الاحترازية من تباعد جسدي لمترين، وعدم التجمع، واستخدام المعقمات والكمامات، واستخدام تطبيق "توكلنا" بعد تحصين معظم موظفي وموظفات الإدارة وأخذهم اللقاح، وسعي إدارة تعليم صبيا الحثيث لتهيئة بيئة عمل محفزة تسهم في تشجيع العاملين على بذل المزيد من الجهد والعطاء.

19 مايو 2021 - 7 شوّال 1442
12:10 PM

"مدير تعليم صبيا" يؤكد أهمية الاستعداد المبكر للعام الدراسي القادم

متابعة مشاريع التأهيل والترميم والصيانة والتشغيل ووضع الخطط للعمليات التعليمية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - صبيا
0
317

مع بداية عودة الموظفين بعد انتهاء إجازة عيد الفطر ١٤٤٢، استقبلت إدارة تعليم صبيا، منسوبيها بتوزيع الورود والهدايا؛ يتقدمهم المساعد للشؤون التعليمية للبنين ناصر معافا، والمساعد للشؤون المدرسية عثمان مسملي، والمساعدة للشؤون التعليمية للبنات مها الحمزي، ورؤساء ورئيسات الأقسام، بتنظيم من فريق الإعلام والاتصال بالإدارة.

وهنّأ مدير تعليم صبيا الدكتور حسن بن محسن خرمي منسوبي ومنسوبات إدارة تعليم صبيا بهذه المناسبة التي سادت فيها مشاعر الفرحة؛ مؤكدًا أن هذه الفعالية فرصة من أجل توثيق علاقات الزمالة والأخوة بين منسوبي الإدارة.

ورفع الدكتور (الخرمي) تهانيه وتبريكاته لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، ولأمير منطقة جازان ونائبه، ووزير التعليم بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وقدّم تهنئته لرجال الأمن البواسل وأبطال الحد الجنوبي والعاملين في القطاعات الصحية؛ سائلًا المولى عز وجل أن يعيده على الجميع بالخير، وأن يديم على المملكة أمنها واستقرارها في ظل عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله.

وأكد مدير تعليم صيبا، أهمية استكمال إجراءات المستفيدين وخدمتهم بكل تميز، والعمل الجاد على الاستعداد المبكر للعام الدراسي القادم من خلال متابعة المشاريع ومنها المشاريع الجديدة التي ستشغل مع بداية العام الدراسي ومشاريع التأهيل والترميم والصيانة والتشغيل والاستعداد بوضع الخطط للعمليات التعليمية والمدرسية وفق المؤشرات المعتمدة.

من جهته أوضح مدير الإعلام والاتصال المتحدث الرسمي باسم تعليم صبيا إبراهيم الحازمي، أن هذه المعايدة تهدف لاستشعار أهمية الاحتفاء بعيد الفطر المبارك كمناسبة إسلامية، وتعزيز التواصل والترابط الاجتماعي بين منسوبي الإدارة وبث روح الألفة والمحبة مع التطبيق الكامل لكل الإجراءات الاحترازية من تباعد جسدي لمترين، وعدم التجمع، واستخدام المعقمات والكمامات، واستخدام تطبيق "توكلنا" بعد تحصين معظم موظفي وموظفات الإدارة وأخذهم اللقاح، وسعي إدارة تعليم صبيا الحثيث لتهيئة بيئة عمل محفزة تسهم في تشجيع العاملين على بذل المزيد من الجهد والعطاء.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,902
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,614
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
31,357
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,154

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

قيادتنا الرشيدة ومبادرة التبرع بالأعضاء

قيادتنا الرشيدة ومبادرة التبرع بالأعضاء

غسان محمد عسيلان
كشف حساب.. العمل والتعلم عن بُعد!

كشف حساب.. العمل والتعلم عن بُعد!

عبدالغني الشيخ
عادت أعيادكم

عادت أعيادكم

مها الجبر
البـارحة تسـحرت..!!

البـارحة تسـحرت..!!

محمد الصيعري
القدس.. مفتاح السلام أو الحرب!!

القدس.. مفتاح السلام أو الحرب!!

عبدالمحسن الحارثي
كل عام ووطن الشموخ بألف خير

كل عام ووطن الشموخ بألف خير

علي آل شرمة
المتبرعون بالأعضاء وكنوز السماء

المتبرعون بالأعضاء وكنوز السماء

عبدالمحسن الحارثي
سمو ولي العهد وهوية المملكة

سمو ولي العهد وهوية المملكة

غسان محمد عسيلان
دروس من الصاروخ الصيني

دروس من الصاروخ الصيني

مها الجبر
تأمين كوفيد-19 للسفر مع التعاونية للتأمين

تأمين كوفيد-19 للسفر مع التعاونية للتأمين

برجس البرجس
مركز الملك سلمان.. أيقونة العطاء الإنساني

مركز الملك سلمان.. أيقونة العطاء الإنساني

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة