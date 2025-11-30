"التحالف": ضربة جوية لمعسكر تدريبي تقضي على 60 حوثيًا بمأرب
أكد أن المليشيا تزج بأبناء القبائل إلى "المحرقة" في المحافظة
كشف تحالف دعم الشرعية في اليمن عن استهداف معسكر تدريبي لمليشيا الحوثي جنوب "ماهلية" بمحافظة مأرب.
وأوضح التحالف أن الضربة الجوية للمعسكر التدريبي للمليشيا قد قضت على أكثر من 60 عنصرًا.
وأشار إلى أن مليشيا الحوثي تزج بأبناء القبائل إلى "المحرقة" في مأرب.
"التحالف": ضربة جوية لمعسكر تدريبي تقضي على 60 حوثيًا بمأرب
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2021-11-30
كشف تحالف دعم الشرعية في اليمن عن استهداف معسكر تدريبي لمليشيا الحوثي جنوب "ماهلية" بمحافظة مأرب.
وأوضح التحالف أن الضربة الجوية للمعسكر التدريبي للمليشيا قد قضت على أكثر من 60 عنصرًا.
وأشار إلى أن مليشيا الحوثي تزج بأبناء القبائل إلى "المحرقة" في مأرب.
30 نوفمبر 2021 - 25 ربيع الآخر 1443
03:28 PM
"التحالف": ضربة جوية لمعسكر تدريبي تقضي على 60 حوثيًا بمأرب
أكد أن المليشيا تزج بأبناء القبائل إلى "المحرقة" في المحافظة
كشف تحالف دعم الشرعية في اليمن عن استهداف معسكر تدريبي لمليشيا الحوثي جنوب "ماهلية" بمحافظة مأرب.
وأوضح التحالف أن الضربة الجوية للمعسكر التدريبي للمليشيا قد قضت على أكثر من 60 عنصرًا.
وأشار إلى أن مليشيا الحوثي تزج بأبناء القبائل إلى "المحرقة" في مأرب.