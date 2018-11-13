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مكافحة التبغ بالباحة تحذر محلات ومقاهي المنطقة من المدخنين

أكدت أن التدخين بهذه الأماكن يعرض المنشأة لغرامة 5 آلاف ريال

حذرت اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بمنطقة الباحة محلات ومقاهي المنطقة التي تحتوي على أماكن لتناول الشاي والقهوة، من أن التدخين في هذه الأماكن يعرض المنشأة لغرامة خمسة آلاف ريال كما يعرّض المخالف لغرامة مائتي ريال.

جاء ذلك خلال حملات المكافحة التفتيشية على منافذ البيع بالمنطقة وهذه المقاهي، والتي أصدرت خلالها عدداً من التعهدات على هذه المحلات بلغت 25 تعهداً بعدم الدعاية المباشرة لشركات التبغ.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مكافحة التبغ بالباحة تحذر محلات ومقاهي المنطقة من المدخنين
سبق

حذرت اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بمنطقة الباحة محلات ومقاهي المنطقة التي تحتوي على أماكن لتناول الشاي والقهوة، من أن التدخين في هذه الأماكن يعرض المنشأة لغرامة خمسة آلاف ريال كما يعرّض المخالف لغرامة مائتي ريال.

جاء ذلك خلال حملات المكافحة التفتيشية على منافذ البيع بالمنطقة وهذه المقاهي، والتي أصدرت خلالها عدداً من التعهدات على هذه المحلات بلغت 25 تعهداً بعدم الدعاية المباشرة لشركات التبغ.

13 نوفمبر 2018 - 5 ربيع الأول 1440
10:26 PM

مكافحة التبغ بالباحة تحذر محلات ومقاهي المنطقة من المدخنين

أكدت أن التدخين بهذه الأماكن يعرض المنشأة لغرامة 5 آلاف ريال

A A A
ياسر العتيبي - الباحة
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1,655

حذرت اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بمنطقة الباحة محلات ومقاهي المنطقة التي تحتوي على أماكن لتناول الشاي والقهوة، من أن التدخين في هذه الأماكن يعرض المنشأة لغرامة خمسة آلاف ريال كما يعرّض المخالف لغرامة مائتي ريال.

جاء ذلك خلال حملات المكافحة التفتيشية على منافذ البيع بالمنطقة وهذه المقاهي، والتي أصدرت خلالها عدداً من التعهدات على هذه المحلات بلغت 25 تعهداً بعدم الدعاية المباشرة لشركات التبغ.

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