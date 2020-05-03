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كافة التفاصيل والتسريبات الخاصة بمنصة "بلاي ستيشن 5" المرتقبة

عشاقها ينتظرون إعلان شركة "سوني" اليابانية الإطلاق الرسمي للجهاز

لا يزال ينتظر كافة عشاق منصة ألعاب "بلاي ستيشن 5" الشهيرة إعلان شركة "سوني" اليابانية الإطلاق الرسمي للجهاز.

ووعدت "سوني" بأنها ستطلق منصتها الجديدة خلال هذا العام، بعد تأجيل الإطلاق بسبب أزمة وباء كورونا المستجد.

وتؤكد التقارير الصحفية، وفق ما أورده موقع "إسنشيالي سبورتس"، أن منصة "بلاي ستيشن 5" ستحدث ثورة في عالم ألعاب الكمبيوتر.

وتؤكد المصادر أن "سوني" لن تتخلى عن فكرة طرح المنصة خلال العام الجاري، حتى لا تصطدم بإطلاق مايكروسوفت منصتها "إكس بوكس"، التي تجهز فيها إمكانات قوية أيضاً.

لم تؤكد "سوني" حتى الآن سعر "بلاي ستيشن 5"، وإن كانت مصادر من داخل الشركة اليابانية رجحت أن يكون السعر منخفضاً بشكل كبير عن الإصدار السابق "بلاي ستيشن 4".

وتوقعت المصادر أن يراوح سعر منصة "بلاي ستيشن 5" ما بين 450 و500 دولار أمريكي.

وطمأنت "سوني" كافة مَن يمتلكون منصة "بلاي ستيشن 4" أن كافة ألعابهم ستكون متوافقة مع "بلايستيشن 5" ولن تحتاج إلى شراء ألعاب جديدة إلا تلك الألعاب التي لم تكن لديك على المنصة السابقة.

كما وفرت "سوني" ذراع تحكم جديدة من نوعها، ستعزز من تجربة الألعاب للمستخدم، من حيث الاهتزازات الجريئة والمحفزات التكيفية إلى المايكروفون المدمج.

كما ستتوافق منصة "بلاي ستيشن 5" مع تقنيات الواقع الافتراضي، ومتوقع أن تطور "سوني" سماعات رأس جديدة تماماً ليتم إطلاقها بالتزامن مع إطلاق منصة الألعاب.

ومن المتوقع أن تستخدم منصة "بلاي ستيشن 5" معالجاً من نوع "أيه إم دي" ثماني النواة بتردد 3.5 جيجاهرتز، يدعم دقة رؤية 8 كي، بتقنية تتبع الأشعة المرتقبة، لإحداث ثورة في الصورة وتحسين في الصوت.

كما سيتم دعم المنصة بمعالج رسوميات بسرعة 2.23 جيجاهرتز، وذاكرة وصول عشوائي "رام" بسعة 16 جيجابايت، وسعة تخزين داخلية 825 جيجابايت، وعرض نطاق ذاكرة 448 جيجابايت في الثانية.

بلاي ستيشن شركة سوني اليابانية

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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كافة التفاصيل والتسريبات الخاصة بمنصة "بلاي ستيشن 5" المرتقبة
سبق

لا يزال ينتظر كافة عشاق منصة ألعاب "بلاي ستيشن 5" الشهيرة إعلان شركة "سوني" اليابانية الإطلاق الرسمي للجهاز.

ووعدت "سوني" بأنها ستطلق منصتها الجديدة خلال هذا العام، بعد تأجيل الإطلاق بسبب أزمة وباء كورونا المستجد.

وتؤكد التقارير الصحفية، وفق ما أورده موقع "إسنشيالي سبورتس"، أن منصة "بلاي ستيشن 5" ستحدث ثورة في عالم ألعاب الكمبيوتر.

وتؤكد المصادر أن "سوني" لن تتخلى عن فكرة طرح المنصة خلال العام الجاري، حتى لا تصطدم بإطلاق مايكروسوفت منصتها "إكس بوكس"، التي تجهز فيها إمكانات قوية أيضاً.

لم تؤكد "سوني" حتى الآن سعر "بلاي ستيشن 5"، وإن كانت مصادر من داخل الشركة اليابانية رجحت أن يكون السعر منخفضاً بشكل كبير عن الإصدار السابق "بلاي ستيشن 4".

وتوقعت المصادر أن يراوح سعر منصة "بلاي ستيشن 5" ما بين 450 و500 دولار أمريكي.

وطمأنت "سوني" كافة مَن يمتلكون منصة "بلاي ستيشن 4" أن كافة ألعابهم ستكون متوافقة مع "بلايستيشن 5" ولن تحتاج إلى شراء ألعاب جديدة إلا تلك الألعاب التي لم تكن لديك على المنصة السابقة.

كما وفرت "سوني" ذراع تحكم جديدة من نوعها، ستعزز من تجربة الألعاب للمستخدم، من حيث الاهتزازات الجريئة والمحفزات التكيفية إلى المايكروفون المدمج.

كما ستتوافق منصة "بلاي ستيشن 5" مع تقنيات الواقع الافتراضي، ومتوقع أن تطور "سوني" سماعات رأس جديدة تماماً ليتم إطلاقها بالتزامن مع إطلاق منصة الألعاب.

ومن المتوقع أن تستخدم منصة "بلاي ستيشن 5" معالجاً من نوع "أيه إم دي" ثماني النواة بتردد 3.5 جيجاهرتز، يدعم دقة رؤية 8 كي، بتقنية تتبع الأشعة المرتقبة، لإحداث ثورة في الصورة وتحسين في الصوت.

كما سيتم دعم المنصة بمعالج رسوميات بسرعة 2.23 جيجاهرتز، وذاكرة وصول عشوائي "رام" بسعة 16 جيجابايت، وسعة تخزين داخلية 825 جيجابايت، وعرض نطاق ذاكرة 448 جيجابايت في الثانية.

03 مايو 2020 - 10 رمضان 1441
01:15 PM

كافة التفاصيل والتسريبات الخاصة بمنصة "بلاي ستيشن 5" المرتقبة

عشاقها ينتظرون إعلان شركة "سوني" اليابانية الإطلاق الرسمي للجهاز

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صحيفة سبق الإلكترونية - القاهرة
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لا يزال ينتظر كافة عشاق منصة ألعاب "بلاي ستيشن 5" الشهيرة إعلان شركة "سوني" اليابانية الإطلاق الرسمي للجهاز.

ووعدت "سوني" بأنها ستطلق منصتها الجديدة خلال هذا العام، بعد تأجيل الإطلاق بسبب أزمة وباء كورونا المستجد.

وتؤكد التقارير الصحفية، وفق ما أورده موقع "إسنشيالي سبورتس"، أن منصة "بلاي ستيشن 5" ستحدث ثورة في عالم ألعاب الكمبيوتر.

وتؤكد المصادر أن "سوني" لن تتخلى عن فكرة طرح المنصة خلال العام الجاري، حتى لا تصطدم بإطلاق مايكروسوفت منصتها "إكس بوكس"، التي تجهز فيها إمكانات قوية أيضاً.

لم تؤكد "سوني" حتى الآن سعر "بلاي ستيشن 5"، وإن كانت مصادر من داخل الشركة اليابانية رجحت أن يكون السعر منخفضاً بشكل كبير عن الإصدار السابق "بلاي ستيشن 4".

وتوقعت المصادر أن يراوح سعر منصة "بلاي ستيشن 5" ما بين 450 و500 دولار أمريكي.

وطمأنت "سوني" كافة مَن يمتلكون منصة "بلاي ستيشن 4" أن كافة ألعابهم ستكون متوافقة مع "بلايستيشن 5" ولن تحتاج إلى شراء ألعاب جديدة إلا تلك الألعاب التي لم تكن لديك على المنصة السابقة.

كما وفرت "سوني" ذراع تحكم جديدة من نوعها، ستعزز من تجربة الألعاب للمستخدم، من حيث الاهتزازات الجريئة والمحفزات التكيفية إلى المايكروفون المدمج.

كما ستتوافق منصة "بلاي ستيشن 5" مع تقنيات الواقع الافتراضي، ومتوقع أن تطور "سوني" سماعات رأس جديدة تماماً ليتم إطلاقها بالتزامن مع إطلاق منصة الألعاب.

ومن المتوقع أن تستخدم منصة "بلاي ستيشن 5" معالجاً من نوع "أيه إم دي" ثماني النواة بتردد 3.5 جيجاهرتز، يدعم دقة رؤية 8 كي، بتقنية تتبع الأشعة المرتقبة، لإحداث ثورة في الصورة وتحسين في الصوت.

كما سيتم دعم المنصة بمعالج رسوميات بسرعة 2.23 جيجاهرتز، وذاكرة وصول عشوائي "رام" بسعة 16 جيجابايت، وسعة تخزين داخلية 825 جيجابايت، وعرض نطاق ذاكرة 448 جيجابايت في الثانية.

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