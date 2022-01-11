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شاهد .. اطول خبزة ملة مستطيلة الشكل ووزنها 32 كلغم في "راشدية مكة "

نقش عليها شعار "السيفين والنخلة "والعام الميلادي الجديد والرقم 64

كشف المهندس بأمانة العاصمة المقدسة الشيف حسن الزهراني تفاصيل أطول خبزة مله مستطيلة الشكل خالف بها الشكل الدائري المتعارف عليه لخبزة الملة قام بإعدادها في الراشدية بمكة استغرقت منه قرابة 5 ساعات.

وقال " الزهراني" لـ "سبق" إن الفكرة خطرت في بالي وقمت بإعدادها باستخدام 4 أنواع من البر وبطول يقارب المترين ووزن 32 كلغم واحتاجت فترة تخميرها واستوائها تقريباً 3 ساعات تصلى على الطوب والفخار ونقش عليها شعار السيفين والنخلة والعام الميلادي الجديد والرقم 64 .

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد .. اطول خبزة ملة مستطيلة الشكل ووزنها 32 كلغم في "راشدية مكة "
سبق

كشف المهندس بأمانة العاصمة المقدسة الشيف حسن الزهراني تفاصيل أطول خبزة مله مستطيلة الشكل خالف بها الشكل الدائري المتعارف عليه لخبزة الملة قام بإعدادها في الراشدية بمكة استغرقت منه قرابة 5 ساعات.

وقال " الزهراني" لـ "سبق" إن الفكرة خطرت في بالي وقمت بإعدادها باستخدام 4 أنواع من البر وبطول يقارب المترين ووزن 32 كلغم واحتاجت فترة تخميرها واستوائها تقريباً 3 ساعات تصلى على الطوب والفخار ونقش عليها شعار السيفين والنخلة والعام الميلادي الجديد والرقم 64 .

11 يناير 2022 - 8 جمادى الآخر 1443
10:06 PM
اخر تعديل
12 يناير 2022 - 9 جمادى الآخر 1443
07:05 AM

شاهد .. اطول خبزة ملة مستطيلة الشكل ووزنها 32 كلغم في "راشدية مكة "

نقش عليها شعار "السيفين والنخلة "والعام الميلادي الجديد والرقم 64

A A A
أحمد العبدالله - مكة المكرمة
13
17,858

كشف المهندس بأمانة العاصمة المقدسة الشيف حسن الزهراني تفاصيل أطول خبزة مله مستطيلة الشكل خالف بها الشكل الدائري المتعارف عليه لخبزة الملة قام بإعدادها في الراشدية بمكة استغرقت منه قرابة 5 ساعات.

وقال " الزهراني" لـ "سبق" إن الفكرة خطرت في بالي وقمت بإعدادها باستخدام 4 أنواع من البر وبطول يقارب المترين ووزن 32 كلغم واحتاجت فترة تخميرها واستوائها تقريباً 3 ساعات تصلى على الطوب والفخار ونقش عليها شعار السيفين والنخلة والعام الميلادي الجديد والرقم 64 .

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,451
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

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38 مليار ..

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