وقال " الزهراني" لـ "سبق" إن الفكرة خطرت في بالي وقمت بإعدادها باستخدام 4 أنواع من البر وبطول يقارب المترين ووزن 32 كلغم واحتاجت فترة تخميرها واستوائها تقريباً 3 ساعات تصلى على الطوب والفخار ونقش عليها شعار السيفين والنخلة والعام الميلادي الجديد والرقم 64 .

كشف المهندس بأمانة العاصمة المقدسة الشيف حسن الزهراني تفاصيل أطول خبزة مله مستطيلة الشكل خالف بها الشكل الدائري المتعارف عليه لخبزة الملة قام بإعدادها في الراشدية بمكة استغرقت منه قرابة 5 ساعات.

شاهد .. اطول خبزة ملة مستطيلة الشكل ووزنها 32 كلغم في "راشدية مكة " أحمد العبدالله سبق 2022-01-11 كشف المهندس بأمانة العاصمة المقدسة الشيف حسن الزهراني تفاصيل أطول خبزة مله مستطيلة الشكل خالف بها الشكل الدائري المتعارف عليه لخبزة الملة قام بإعدادها في الراشدية بمكة استغرقت منه قرابة 5 ساعات. وقال " الزهراني" لـ "سبق" إن الفكرة خطرت في بالي وقمت بإعدادها باستخدام 4 أنواع من البر وبطول يقارب المترين ووزن 32 كلغم واحتاجت فترة تخميرها واستوائها تقريباً 3 ساعات تصلى على الطوب والفخار ونقش عليها شعار السيفين والنخلة والعام الميلادي الجديد والرقم 64 .

11 يناير 2022 - 8 جمادى الآخر 1443 10:06 PM

اخر تعديل 12 يناير 2022 - 9 جمادى الآخر 1443 07:05 AM

شاهد .. اطول خبزة ملة مستطيلة الشكل ووزنها 32 كلغم في "راشدية مكة " نقش عليها شعار "السيفين والنخلة "والعام الميلادي الجديد والرقم 64





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كشف المهندس بأمانة العاصمة المقدسة الشيف حسن الزهراني تفاصيل أطول خبزة مله مستطيلة الشكل خالف بها الشكل الدائري المتعارف عليه لخبزة الملة قام بإعدادها في الراشدية بمكة استغرقت منه قرابة 5 ساعات.

وقال " الزهراني" لـ "سبق" إن الفكرة خطرت في بالي وقمت بإعدادها باستخدام 4 أنواع من البر وبطول يقارب المترين ووزن 32 كلغم واحتاجت فترة تخميرها واستوائها تقريباً 3 ساعات تصلى على الطوب والفخار ونقش عليها شعار السيفين والنخلة والعام الميلادي الجديد والرقم 64 .