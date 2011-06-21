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جولات رقابية على منافذ بيع منتجات الإنارة تخالف 62 منشأة

تنوعت ما بين منتج لا يحمل بطاقة كفاءة الطاقة وآخر بدون رمز

نفذت عدة جهات حكومية جولات رقابية على منافذ بيع منتجات الإنارة في عدد من مناطق المملكة للتأكد من وجود بطاقة كفاءة الطاقة على المنتجات.
وشملت الجولات كلاً من الرياض، والمنطقة الشرقية، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وتبوك، والجوف، وحائل، ونجران، وعسير، وجازان، والباحة، والقصيم، والحدود الشمالية، نتج عنها 2936 زيارة منفذة، ومخالفة 62 منشأة، وضبط 66380 منتجًا.
وتنوعت المخالفات ما بين منتج إنارة لا يحمل بطاقة كفاءة الطاقة السعودية، ومنتج إنارة يحمل بطاقة غير ملونه "أسود وأبيض"، ومنتج إنارة يحمل بطاقة كفاءة الطاقة السعودية دون وجود رمز الاستجابة السريع (QR)، ومنتج إنارة يحمل بطاقة أوروبية دون وجود البطاقة السعودية، ومنتج إنارة يحمل بطاقة كملصق وليس مطبوع، ومنتج إنارة يحمل بطاقة كفاءة الطاقة السعودية غير واضح "مطموس، ممزقة، غير مقروءه".
وشارك في الجولات الرقابية، وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة التجارة، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة.

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جولات رقابية على منافذ بيع منتجات الإنارة تخالف 62 منشأة
سبق

نفذت عدة جهات حكومية جولات رقابية على منافذ بيع منتجات الإنارة في عدد من مناطق المملكة للتأكد من وجود بطاقة كفاءة الطاقة على المنتجات.
وشملت الجولات كلاً من الرياض، والمنطقة الشرقية، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وتبوك، والجوف، وحائل، ونجران، وعسير، وجازان، والباحة، والقصيم، والحدود الشمالية، نتج عنها 2936 زيارة منفذة، ومخالفة 62 منشأة، وضبط 66380 منتجًا.
وتنوعت المخالفات ما بين منتج إنارة لا يحمل بطاقة كفاءة الطاقة السعودية، ومنتج إنارة يحمل بطاقة غير ملونه "أسود وأبيض"، ومنتج إنارة يحمل بطاقة كفاءة الطاقة السعودية دون وجود رمز الاستجابة السريع (QR)، ومنتج إنارة يحمل بطاقة أوروبية دون وجود البطاقة السعودية، ومنتج إنارة يحمل بطاقة كملصق وليس مطبوع، ومنتج إنارة يحمل بطاقة كفاءة الطاقة السعودية غير واضح "مطموس، ممزقة، غير مقروءه".
وشارك في الجولات الرقابية، وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة التجارة، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة.

20 يونيو 2021 - 10 ذو القعدة 1442
03:19 PM

جولات رقابية على منافذ بيع منتجات الإنارة تخالف 62 منشأة

تنوعت ما بين منتج لا يحمل بطاقة كفاءة الطاقة وآخر بدون رمز

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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752

نفذت عدة جهات حكومية جولات رقابية على منافذ بيع منتجات الإنارة في عدد من مناطق المملكة للتأكد من وجود بطاقة كفاءة الطاقة على المنتجات.
وشملت الجولات كلاً من الرياض، والمنطقة الشرقية، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وتبوك، والجوف، وحائل، ونجران، وعسير، وجازان، والباحة، والقصيم، والحدود الشمالية، نتج عنها 2936 زيارة منفذة، ومخالفة 62 منشأة، وضبط 66380 منتجًا.
وتنوعت المخالفات ما بين منتج إنارة لا يحمل بطاقة كفاءة الطاقة السعودية، ومنتج إنارة يحمل بطاقة غير ملونه "أسود وأبيض"، ومنتج إنارة يحمل بطاقة كفاءة الطاقة السعودية دون وجود رمز الاستجابة السريع (QR)، ومنتج إنارة يحمل بطاقة أوروبية دون وجود البطاقة السعودية، ومنتج إنارة يحمل بطاقة كملصق وليس مطبوع، ومنتج إنارة يحمل بطاقة كفاءة الطاقة السعودية غير واضح "مطموس، ممزقة، غير مقروءه".
وشارك في الجولات الرقابية، وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة التجارة، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة.

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