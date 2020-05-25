"الصحة": لا حالات حرجة ولا وفيات من الأطفال جراء كورونا اليوم

"العبدالعالي" يشيد بالتزام المجتمع السعودي بالإجراءات الاحترازية

كشف المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، في المؤتمر اليومي لمستجدات كورونا، عدم تسجيل أي حالات حرجة أو وفيات من الأطفال جراء الفيروس.

وقال "العبدالعالي": عدد الوفيات الجديدة بلغ تسع حالات من جنسيات متعددة في مكة المكرمة وبيش وتراوحت أعمارهم بين 31 و61 عاماً، وكانوا يعانون جميعهم من أمراض مزمنة، ووصل عدد ضحايا كورونا في المملكة حتى الآن، إلى 399 ضحية.

وأشاد بالتزام المجتمع السعودي بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة كورونا، مؤكداً أن هذا يدل على الوعي الكامل والعزيمة والقدرة.