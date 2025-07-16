النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الصحة": دعم القيادة والخطوات الاستباقية أسهما في زيادة أسرّة العناية المركزة

خلال كورونا.. قالت: الثلاثة أشهر الماضية شهدت زيادة تقارب نسبة 30%

أكدت وزارة الصحة أن الخطوات الاستباقية التي قامت بها المملكة للتعامل مع جائحة كورونا وبالأخص الدعم اللامحدود من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- أسهما بحمد الله في زيادة السعة السريرية للعنايات المركزة، التي شهدت خلال الثلاثة أشهر الماضية زيادة تقارب نسبة 30% في القطاع الصحي، حيث تم إضافة أكثر من 2800 سرير عناية مركزة في مختلف مناطق المملكة.

ونوهت "الصحة" بالجهود التي بُذلت في ظل ظروف تنافسية كبيرة بين دول العالم على مثل هذه التجهيزات، وهو ما يجسّد حرص قيادة المملكة على سلامة المواطنين والمقيمين، ويؤكد أولوية صحتهم، مشيرة إلى أن رفع السعة السريرية للعنايات المركزة الذي حظيت به مختلف مناطق المملكة ساهم بفضل الله في توفير الرعاية الطبية للمرضى، حيث يتم مراقبة نسب الأشغال عن قرب والتحكم فيها عن طريق افتتاح أسرة جديدة على مدار الساعة.

يُذكر أن وزارة الصحة ومنذ بداية ظهور جائحة كورونا كوفيد-19، بادرت باتخاذ العديد من الإجراءات الاستباقية وتنفيذ جملة من المبادرات النوعية التي كان لها الأثر الملموس بفضل الله ثم بدعم القيادة الحكيمة وجهود المخلصين من منسوبي الصحة، في التعامل بنجاح مع الجائحة وتخفيف آثارها على الفرد والمجتمع والإسهام في توفير الرعاية الطبية للمصابين بكورونا، حيث كان هناك تنسيق واهتمام على أعلى المستويات من جميع القطاعات ذات العلاقة للتعامل مع الفيروس، كما تم عقد اجتماعات يومية مستمرة برئاسة الصحة للجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع لفيروس كورونا.


كما عزّزت "الصحة" إجراءات الرصد والمراقبة لفيروس كورونا في منافذ الدخول للمملكة، وتجهيز مراكز المراقبة الصحية ومعاينة جميع القادمين للمملكة وقياس علاماتهم الحيوية.

فيما تولى مركز القيادة والتحكم بوزارة الصحة القيام باتخاذ العديد من الإجراءات الاحترازية، وتطبيق اللوائح الصحية الدولية المتبعة في مثل هذه الحالات، ومراقبة الوضع الوبائي عن كثب بالتواصل مع منظمة الصحة العالمية والمصادر الأخرى المتاحة، إضافة إلى تطبيق التقييم الصحي للقادمين عبر المنافذ ومن ثم متابعتهم للتأكد من سلامتهم.

كما قام المركز العالمي لطب الحشود بوزارة الصحة باستحداث أداة سالم covid-19 كوسيلة قياس لتقييم المخاطر الصحية في التجمعات والفعاليات، وتقديم التوصيات التي تعنى بتعزيز السلامة الصحية والوقاية ضد مخاطر فيروس كورونا الجديد covid-19، وقد تم نشرها على موقع الوزارة.

وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الصحة": دعم القيادة والخطوات الاستباقية أسهما في زيادة أسرّة العناية المركزة
سبق

أكدت وزارة الصحة أن الخطوات الاستباقية التي قامت بها المملكة للتعامل مع جائحة كورونا وبالأخص الدعم اللامحدود من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- أسهما بحمد الله في زيادة السعة السريرية للعنايات المركزة، التي شهدت خلال الثلاثة أشهر الماضية زيادة تقارب نسبة 30% في القطاع الصحي، حيث تم إضافة أكثر من 2800 سرير عناية مركزة في مختلف مناطق المملكة.

ونوهت "الصحة" بالجهود التي بُذلت في ظل ظروف تنافسية كبيرة بين دول العالم على مثل هذه التجهيزات، وهو ما يجسّد حرص قيادة المملكة على سلامة المواطنين والمقيمين، ويؤكد أولوية صحتهم، مشيرة إلى أن رفع السعة السريرية للعنايات المركزة الذي حظيت به مختلف مناطق المملكة ساهم بفضل الله في توفير الرعاية الطبية للمرضى، حيث يتم مراقبة نسب الأشغال عن قرب والتحكم فيها عن طريق افتتاح أسرة جديدة على مدار الساعة.

يُذكر أن وزارة الصحة ومنذ بداية ظهور جائحة كورونا كوفيد-19، بادرت باتخاذ العديد من الإجراءات الاستباقية وتنفيذ جملة من المبادرات النوعية التي كان لها الأثر الملموس بفضل الله ثم بدعم القيادة الحكيمة وجهود المخلصين من منسوبي الصحة، في التعامل بنجاح مع الجائحة وتخفيف آثارها على الفرد والمجتمع والإسهام في توفير الرعاية الطبية للمصابين بكورونا، حيث كان هناك تنسيق واهتمام على أعلى المستويات من جميع القطاعات ذات العلاقة للتعامل مع الفيروس، كما تم عقد اجتماعات يومية مستمرة برئاسة الصحة للجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع لفيروس كورونا.


كما عزّزت "الصحة" إجراءات الرصد والمراقبة لفيروس كورونا في منافذ الدخول للمملكة، وتجهيز مراكز المراقبة الصحية ومعاينة جميع القادمين للمملكة وقياس علاماتهم الحيوية.

فيما تولى مركز القيادة والتحكم بوزارة الصحة القيام باتخاذ العديد من الإجراءات الاحترازية، وتطبيق اللوائح الصحية الدولية المتبعة في مثل هذه الحالات، ومراقبة الوضع الوبائي عن كثب بالتواصل مع منظمة الصحة العالمية والمصادر الأخرى المتاحة، إضافة إلى تطبيق التقييم الصحي للقادمين عبر المنافذ ومن ثم متابعتهم للتأكد من سلامتهم.

كما قام المركز العالمي لطب الحشود بوزارة الصحة باستحداث أداة سالم covid-19 كوسيلة قياس لتقييم المخاطر الصحية في التجمعات والفعاليات، وتقديم التوصيات التي تعنى بتعزيز السلامة الصحية والوقاية ضد مخاطر فيروس كورونا الجديد covid-19، وقد تم نشرها على موقع الوزارة.

16 يوليو 2020 - 25 ذو القعدة 1441
12:03 PM

"الصحة": دعم القيادة والخطوات الاستباقية أسهما في زيادة أسرّة العناية المركزة

خلال كورونا.. قالت: الثلاثة أشهر الماضية شهدت زيادة تقارب نسبة 30%

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
592

أكدت وزارة الصحة أن الخطوات الاستباقية التي قامت بها المملكة للتعامل مع جائحة كورونا وبالأخص الدعم اللامحدود من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- أسهما بحمد الله في زيادة السعة السريرية للعنايات المركزة، التي شهدت خلال الثلاثة أشهر الماضية زيادة تقارب نسبة 30% في القطاع الصحي، حيث تم إضافة أكثر من 2800 سرير عناية مركزة في مختلف مناطق المملكة.

ونوهت "الصحة" بالجهود التي بُذلت في ظل ظروف تنافسية كبيرة بين دول العالم على مثل هذه التجهيزات، وهو ما يجسّد حرص قيادة المملكة على سلامة المواطنين والمقيمين، ويؤكد أولوية صحتهم، مشيرة إلى أن رفع السعة السريرية للعنايات المركزة الذي حظيت به مختلف مناطق المملكة ساهم بفضل الله في توفير الرعاية الطبية للمرضى، حيث يتم مراقبة نسب الأشغال عن قرب والتحكم فيها عن طريق افتتاح أسرة جديدة على مدار الساعة.

يُذكر أن وزارة الصحة ومنذ بداية ظهور جائحة كورونا كوفيد-19، بادرت باتخاذ العديد من الإجراءات الاستباقية وتنفيذ جملة من المبادرات النوعية التي كان لها الأثر الملموس بفضل الله ثم بدعم القيادة الحكيمة وجهود المخلصين من منسوبي الصحة، في التعامل بنجاح مع الجائحة وتخفيف آثارها على الفرد والمجتمع والإسهام في توفير الرعاية الطبية للمصابين بكورونا، حيث كان هناك تنسيق واهتمام على أعلى المستويات من جميع القطاعات ذات العلاقة للتعامل مع الفيروس، كما تم عقد اجتماعات يومية مستمرة برئاسة الصحة للجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع لفيروس كورونا.


كما عزّزت "الصحة" إجراءات الرصد والمراقبة لفيروس كورونا في منافذ الدخول للمملكة، وتجهيز مراكز المراقبة الصحية ومعاينة جميع القادمين للمملكة وقياس علاماتهم الحيوية.

فيما تولى مركز القيادة والتحكم بوزارة الصحة القيام باتخاذ العديد من الإجراءات الاحترازية، وتطبيق اللوائح الصحية الدولية المتبعة في مثل هذه الحالات، ومراقبة الوضع الوبائي عن كثب بالتواصل مع منظمة الصحة العالمية والمصادر الأخرى المتاحة، إضافة إلى تطبيق التقييم الصحي للقادمين عبر المنافذ ومن ثم متابعتهم للتأكد من سلامتهم.

كما قام المركز العالمي لطب الحشود بوزارة الصحة باستحداث أداة سالم covid-19 كوسيلة قياس لتقييم المخاطر الصحية في التجمعات والفعاليات، وتقديم التوصيات التي تعنى بتعزيز السلامة الصحية والوقاية ضد مخاطر فيروس كورونا الجديد covid-19، وقد تم نشرها على موقع الوزارة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,832
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
19,226
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,905
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
44,081

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

أكسجين السياحة

أكسجين السياحة

ماجد البريكان
هل مدير مدرسة أنسب من قائد..؟

هل مدير مدرسة أنسب من قائد..؟

حسن آل عمير
ملك لا یتخلى عن شعبه!!

ملك لا یتخلى عن شعبه!!

غسان محمد عسيلان
زحام عسير يستعجل المدينة الطبية!

زحام عسير يستعجل المدينة الطبية!

بندر الشهري
احتـراف.. عنـدي لك..!!

احتـراف.. عنـدي لك..!!

محمد الصيـعري
هل نحتاج للخروج من جائحة النقد الثقافي والأدبي السعودي؟

هل نحتاج للخروج من جائحة النقد الثقافي والأدبي السعودي؟

ابتسام منصور القحطاني
لسانك حصانك..

لسانك حصانك..

عبدالغني الشيخ
الدبلوماسية السعودية

الدبلوماسية السعودية

عبدالسلام المشيطي
آخر القول.. العطاء المستمر اسمه "وينرار"

آخر القول.. العطاء المستمر اسمه "وينرار"

حسين الحازمي
هل نتحوَّل إلى حرفيين؟

هل نتحوَّل إلى حرفيين؟

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة