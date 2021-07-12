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عدو البشرية.. قائمة مُحدّثة بأكثر الدول تضررًا من الوباء

جونز هوبكنز: تصدرت الولايات المتحدة من حيث الوفيات

أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، بارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم، إلى أكثر من186.7 مليون إصابة، وإجمالي الوفيات إلى أكثر من 4 ملايين وفاة.

وبحسب بيانات الجامعة، بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم 186.753.958، وإجمالي الوفيات 4.029.721.

وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس بـ607155 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها 33.853.809.

تلتها البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ533488 حالة وفاة، وإجمالي الإصابات 19.089.940.

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عدو البشرية.. قائمة مُحدّثة بأكثر الدول تضررًا من الوباء
سبق

أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، بارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم، إلى أكثر من186.7 مليون إصابة، وإجمالي الوفيات إلى أكثر من 4 ملايين وفاة.

وبحسب بيانات الجامعة، بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم 186.753.958، وإجمالي الوفيات 4.029.721.

وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس بـ607155 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها 33.853.809.

تلتها البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ533488 حالة وفاة، وإجمالي الإصابات 19.089.940.

12 يوليو 2021 - 2 ذو الحجة 1442
11:01 AM

عدو البشرية.. قائمة مُحدّثة بأكثر الدول تضررًا من الوباء

جونز هوبكنز: تصدرت الولايات المتحدة من حيث الوفيات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، بارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم، إلى أكثر من186.7 مليون إصابة، وإجمالي الوفيات إلى أكثر من 4 ملايين وفاة.

وبحسب بيانات الجامعة، بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم 186.753.958، وإجمالي الوفيات 4.029.721.

وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس بـ607155 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها 33.853.809.

تلتها البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ533488 حالة وفاة، وإجمالي الإصابات 19.089.940.

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