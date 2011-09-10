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قادة لواء الحزم السوداني الرابع يزورون مستشفى الموسم العام

بحثوا الخدمات الصحية المقدمة لمنسوبيه

استقبل مدير مستشفى الموسم العام، الأخصائي يحيى بن محمد أزيبي، قادة لواء الحزم السوداني الرابع، في مكتبه، اليوم؛ حيث بحثوا الخدمات الصحية المقدمة لمنسوبي اللواء في هذه الفترة.

وأكد الأخصائي يحيى أزيبي أن صحة جازان متمثلة في مديرها العام الدكتور عبد الله بن أحمد النجمي، تسعى وبشكل مستمر لتسهيل إجراءات المرابطين وتقديم أفضل الخدمات الصحية لهم في كافة الأقسام الطبية، مشيرًا إلى أنهم يتابعون بشكل مستمر كل المستجدات في الحد الجنوبي.

ومن جهته شكر قادة لواء الحزم، مدير المستشفى ومنسوبيه، على الجهود المبذولة في تقديم الخدمات الصحية للجنود السودانيين المرابطين على الحد الجنوبي.

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قادة لواء الحزم السوداني الرابع يزورون مستشفى الموسم العام
سبق

استقبل مدير مستشفى الموسم العام، الأخصائي يحيى بن محمد أزيبي، قادة لواء الحزم السوداني الرابع، في مكتبه، اليوم؛ حيث بحثوا الخدمات الصحية المقدمة لمنسوبي اللواء في هذه الفترة.

وأكد الأخصائي يحيى أزيبي أن صحة جازان متمثلة في مديرها العام الدكتور عبد الله بن أحمد النجمي، تسعى وبشكل مستمر لتسهيل إجراءات المرابطين وتقديم أفضل الخدمات الصحية لهم في كافة الأقسام الطبية، مشيرًا إلى أنهم يتابعون بشكل مستمر كل المستجدات في الحد الجنوبي.

ومن جهته شكر قادة لواء الحزم، مدير المستشفى ومنسوبيه، على الجهود المبذولة في تقديم الخدمات الصحية للجنود السودانيين المرابطين على الحد الجنوبي.

10 سبتمبر 2019 - 11 محرّم 1441
07:06 PM

قادة لواء الحزم السوداني الرابع يزورون مستشفى الموسم العام

بحثوا الخدمات الصحية المقدمة لمنسوبيه

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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استقبل مدير مستشفى الموسم العام، الأخصائي يحيى بن محمد أزيبي، قادة لواء الحزم السوداني الرابع، في مكتبه، اليوم؛ حيث بحثوا الخدمات الصحية المقدمة لمنسوبي اللواء في هذه الفترة.

وأكد الأخصائي يحيى أزيبي أن صحة جازان متمثلة في مديرها العام الدكتور عبد الله بن أحمد النجمي، تسعى وبشكل مستمر لتسهيل إجراءات المرابطين وتقديم أفضل الخدمات الصحية لهم في كافة الأقسام الطبية، مشيرًا إلى أنهم يتابعون بشكل مستمر كل المستجدات في الحد الجنوبي.

ومن جهته شكر قادة لواء الحزم، مدير المستشفى ومنسوبيه، على الجهود المبذولة في تقديم الخدمات الصحية للجنود السودانيين المرابطين على الحد الجنوبي.

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