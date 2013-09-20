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‏‫مستشار: كلمة "نفسية" تدخل تحت ‫التنمر اللفظي وهذه عواقبها

فهد بن مسلم: هي ممنوعة لأنها اعتداء على حريات الآخرين

حذر المستشار النفسي فهد بن مسلم من أن كلمة "نفسية" لها تأثير نفسي قوي على شخصية الإنسان، والتي تعني أنه مريض نفسياً، قد تحوّله إلى شخص انطوائي أو عدائي تنتهي به إلى ارتكاب جرائم أو مشاكل أسرية كثيرة.

‏وأضاف، خلال حديثه لبرنامج "صباح السعودية"، أن كلمة "نفسية" تدخل تحت #التنمر_اللفظي على الأشخاص، وهي ممنوعة؛ لأنها اعتداء على حريات الآخرين، مما يسبب ضرراً نفسياً قد يلازمه مدى الحياة؛ بسبب كلمات وعبارات بسيطة.

وعما إذا كان إطلاق كلمة "يا نفسية" على شخص تكون عليها مساءلة؟ أوضح "ابن مسلم" أن تعمّد إطلاقها وتكرارها تجاه شخص معين فلا بد حينئذ من إيقافه، إما عن طريق الأسرة أو اللجوء إلى الوسائل القانونية.

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‏‫مستشار: كلمة "نفسية" تدخل تحت ‫التنمر اللفظي وهذه عواقبها
سبق

حذر المستشار النفسي فهد بن مسلم من أن كلمة "نفسية" لها تأثير نفسي قوي على شخصية الإنسان، والتي تعني أنه مريض نفسياً، قد تحوّله إلى شخص انطوائي أو عدائي تنتهي به إلى ارتكاب جرائم أو مشاكل أسرية كثيرة.

‏وأضاف، خلال حديثه لبرنامج "صباح السعودية"، أن كلمة "نفسية" تدخل تحت #التنمر_اللفظي على الأشخاص، وهي ممنوعة؛ لأنها اعتداء على حريات الآخرين، مما يسبب ضرراً نفسياً قد يلازمه مدى الحياة؛ بسبب كلمات وعبارات بسيطة.

وعما إذا كان إطلاق كلمة "يا نفسية" على شخص تكون عليها مساءلة؟ أوضح "ابن مسلم" أن تعمّد إطلاقها وتكرارها تجاه شخص معين فلا بد حينئذ من إيقافه، إما عن طريق الأسرة أو اللجوء إلى الوسائل القانونية.

20 سبتمبر 2021 - 13 صفر 1443
03:04 PM

‏‫مستشار: كلمة "نفسية" تدخل تحت ‫التنمر اللفظي وهذه عواقبها

فهد بن مسلم: هي ممنوعة لأنها اعتداء على حريات الآخرين

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
7
2,396

حذر المستشار النفسي فهد بن مسلم من أن كلمة "نفسية" لها تأثير نفسي قوي على شخصية الإنسان، والتي تعني أنه مريض نفسياً، قد تحوّله إلى شخص انطوائي أو عدائي تنتهي به إلى ارتكاب جرائم أو مشاكل أسرية كثيرة.

‏وأضاف، خلال حديثه لبرنامج "صباح السعودية"، أن كلمة "نفسية" تدخل تحت #التنمر_اللفظي على الأشخاص، وهي ممنوعة؛ لأنها اعتداء على حريات الآخرين، مما يسبب ضرراً نفسياً قد يلازمه مدى الحياة؛ بسبب كلمات وعبارات بسيطة.

وعما إذا كان إطلاق كلمة "يا نفسية" على شخص تكون عليها مساءلة؟ أوضح "ابن مسلم" أن تعمّد إطلاقها وتكرارها تجاه شخص معين فلا بد حينئذ من إيقافه، إما عن طريق الأسرة أو اللجوء إلى الوسائل القانونية.

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