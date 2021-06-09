النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

إغلاق طريق "الهدا" بسبب أمطار الطائف

الإجراء اتخذ احترازيًّا تحسُّبًا لانهيار الصخور

أغلقت وزارة النقل، ممثلة في إدارة سلامة الطرق بمحافظة الطائف، قبل قليل، عقبة الهدا؛ بسبب هطول الأمطار. ولا يزال الإغلاق مستمرًّا.

وجاء الإغلاق احترازيًّا بسبب الأمطار التي هطلت على المنطقة؛ وهو ما قد يتسبب في انهيار الصخور.

وكانت الطائف قد شهدت بعد عصر اليوم هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة، شملت الأحياء السكنية، وطريقَي السيل والرياض.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
إغلاق طريق "الهدا" بسبب أمطار الطائف
سبق

أغلقت وزارة النقل، ممثلة في إدارة سلامة الطرق بمحافظة الطائف، قبل قليل، عقبة الهدا؛ بسبب هطول الأمطار. ولا يزال الإغلاق مستمرًّا.

وجاء الإغلاق احترازيًّا بسبب الأمطار التي هطلت على المنطقة؛ وهو ما قد يتسبب في انهيار الصخور.

وكانت الطائف قد شهدت بعد عصر اليوم هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة، شملت الأحياء السكنية، وطريقَي السيل والرياض.

09 يونيو 2021 - 28 شوّال 1442
05:08 PM

إغلاق طريق "الهدا" بسبب أمطار الطائف

الإجراء اتخذ احترازيًّا تحسُّبًا لانهيار الصخور

A A A
متعب البقمي - الطائف
0
3,032

أغلقت وزارة النقل، ممثلة في إدارة سلامة الطرق بمحافظة الطائف، قبل قليل، عقبة الهدا؛ بسبب هطول الأمطار. ولا يزال الإغلاق مستمرًّا.

وجاء الإغلاق احترازيًّا بسبب الأمطار التي هطلت على المنطقة؛ وهو ما قد يتسبب في انهيار الصخور.

وكانت الطائف قد شهدت بعد عصر اليوم هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة، شملت الأحياء السكنية، وطريقَي السيل والرياض.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,441
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,976
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,023
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,659

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

كيف نصبر على النعيم؟!

كيف نصبر على النعيم؟!

حامد الإقبالي
قطاع المقاولات بين الأمس واليوم.. آمال وتطلعات

قطاع المقاولات بين الأمس واليوم.. آمال وتطلعات

محمد بن عبدالعزيز العجلان
مخصصات الرئيس التنفيذي..!

مخصصات الرئيس التنفيذي..!

حسن آل عمير
وسائل التواصل وانتهاك الخصوصية!!

وسائل التواصل وانتهاك الخصوصية!!

غسان محمد عسيلان
*المصلحجية*

*المصلحجية*

عبدالعزيز بن ذياب
الطمأنة المُهلكة

الطمأنة المُهلكة

مها الجبر
مشتريات بالمليارات

مشتريات بالمليارات

عبدالمحسن الحارثي
شباب الستين.. لا تقاعد بعد اليوم

شباب الستين.. لا تقاعد بعد اليوم

عبدالغني الشيخ
حماية البيئة واجب شرعي والتزام أخلاقي

حماية البيئة واجب شرعي والتزام أخلاقي

بندر مغرم الشهري
من أين أبدأ بك يا محمد؟

من أين أبدأ بك يا محمد؟

عبدالعزيز بن ذياب

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة