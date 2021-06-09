إغلاق طريق "الهدا" بسبب أمطار الطائف

الإجراء اتخذ احترازيًّا تحسُّبًا لانهيار الصخور

أغلقت وزارة النقل، ممثلة في إدارة سلامة الطرق بمحافظة الطائف، قبل قليل، عقبة الهدا؛ بسبب هطول الأمطار. ولا يزال الإغلاق مستمرًّا.

وجاء الإغلاق احترازيًّا بسبب الأمطار التي هطلت على المنطقة؛ وهو ما قد يتسبب في انهيار الصخور.

وكانت الطائف قد شهدت بعد عصر اليوم هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة، شملت الأحياء السكنية، وطريقَي السيل والرياض.