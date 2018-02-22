أمير الرياض يستقبل رئيس الجمعية التعاونية للإسكان بالرياض

تلقى تقريرًا عن إنجازات الجمعية

استقبل أمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، في مكتبه بقصر الحكم، اليوم، رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية للإسكان بالرياض، الدكتور عبدالله بن جلوي الشدادي.

وقدم الجلوي تقريرًا عن إنجازات الجمعية ومشروعاتها التعاونية وشراكاتها مع القطاعين الحكومي والخاص .

وأشاد الأمير فيصل بن بندر، بما تقدمه الجمعية من خدمات وتعاون في قطاع الإسكان بالرياض، لافتًا الانتباه إلى دور المؤسسات الاجتماعية المهم في إيجاد الحلول وتعزيزها.