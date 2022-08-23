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حرس الحدود يساعد يختاً إسبانياً على متنه بريطاني وإيرلندي بجازان

تم تزويدهما بالماء والوقود ومرافقتهما إلى مياه المجرى الدولي

تمكّنت الدوريات البحرية بقطاع فرسان، بمنطقة جازان، من مساعدة شخصين بعد دخولهما المياه السعودية بسبب سوء الأحوال الجوية، أحدهما بريطاني الجنسية والآخر يحمل الجنسية الإيرلندية، كانا على متن يخت يرفع علم إسبانيا في المياه الدولية، متجهين من إسبانيا إلى جيبوتي.

وصرح المتحدث الرسمي لحرس الحدود، المقدم مسفر بن غنام القريني، أن ذلك يأتي في إطار مهام حرس الحدود، والجهود الإنسانية لأعمال البحث والإنقاذ، لافتاً إلى أنه تم رصد دخول اليخت للمياه السعودية عبر أنظمة المراقبة البحرية.

وأضاف: "على الفور تم توجيه الدوريات البحرية التابعة لقطاع فرسان باستقبالهما ومرافقتهما إلى رصيف الوحدات البحرية بقطاع فرسان، وتزويدهما بالماء والوقود ومرافقتهما إلى مياه المجرى الدولي حتى مغادرتهما لوجهتهما المقصودة".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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حرس الحدود يساعد يختاً إسبانياً على متنه بريطاني وإيرلندي بجازان
سبق

تمكّنت الدوريات البحرية بقطاع فرسان، بمنطقة جازان، من مساعدة شخصين بعد دخولهما المياه السعودية بسبب سوء الأحوال الجوية، أحدهما بريطاني الجنسية والآخر يحمل الجنسية الإيرلندية، كانا على متن يخت يرفع علم إسبانيا في المياه الدولية، متجهين من إسبانيا إلى جيبوتي.

وصرح المتحدث الرسمي لحرس الحدود، المقدم مسفر بن غنام القريني، أن ذلك يأتي في إطار مهام حرس الحدود، والجهود الإنسانية لأعمال البحث والإنقاذ، لافتاً إلى أنه تم رصد دخول اليخت للمياه السعودية عبر أنظمة المراقبة البحرية.

وأضاف: "على الفور تم توجيه الدوريات البحرية التابعة لقطاع فرسان باستقبالهما ومرافقتهما إلى رصيف الوحدات البحرية بقطاع فرسان، وتزويدهما بالماء والوقود ومرافقتهما إلى مياه المجرى الدولي حتى مغادرتهما لوجهتهما المقصودة".

23 أغسطس 2019 - 22 ذو الحجة 1440
08:42 PM

حرس الحدود يساعد يختاً إسبانياً على متنه بريطاني وإيرلندي بجازان

تم تزويدهما بالماء والوقود ومرافقتهما إلى مياه المجرى الدولي

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فهد كاملي - جازان
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2,517

تمكّنت الدوريات البحرية بقطاع فرسان، بمنطقة جازان، من مساعدة شخصين بعد دخولهما المياه السعودية بسبب سوء الأحوال الجوية، أحدهما بريطاني الجنسية والآخر يحمل الجنسية الإيرلندية، كانا على متن يخت يرفع علم إسبانيا في المياه الدولية، متجهين من إسبانيا إلى جيبوتي.

وصرح المتحدث الرسمي لحرس الحدود، المقدم مسفر بن غنام القريني، أن ذلك يأتي في إطار مهام حرس الحدود، والجهود الإنسانية لأعمال البحث والإنقاذ، لافتاً إلى أنه تم رصد دخول اليخت للمياه السعودية عبر أنظمة المراقبة البحرية.

وأضاف: "على الفور تم توجيه الدوريات البحرية التابعة لقطاع فرسان باستقبالهما ومرافقتهما إلى رصيف الوحدات البحرية بقطاع فرسان، وتزويدهما بالماء والوقود ومرافقتهما إلى مياه المجرى الدولي حتى مغادرتهما لوجهتهما المقصودة".

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