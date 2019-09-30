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"الفيصل" يدشِّن غدًا ملتقى مكة الثقافي بحضور 200 مشارك

في دورته الرابعة تحت شعار "كيف نكون قدوة بلغة القرآن"

يدشِّن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، غدًا الاثنين ملتقى مكة الثقافي في دورته الرابعة تحت شعار "كيف نكون قدوة بلغة القرآن"، بحضور أكثر من 200 مشارك، يمثلون الجهات الحكومية والأهلية والمهتمين باللغة العربية.

ويشارك في الموسم الرابع لملتقى مكة الثقافي عدد من القطاعات الحكومية والأهلية بمنطقة مكة المكرمة، إضافة لمركز الملك عبدالله للغة العربية، وكذلك المهتمون والباحثون في اللغة العربية الذين سيعملون خلال حلقة النقاش على إيجاد مبادرات نوعية، تعزز قيمة اللغة العربية واستخداماتها.

ويهدف ملتقى مكة الثقافي في دورته الحالية إلى إشراك الجهات والمؤسسات والأفراد بالمنطقة في صناعة مبادرات وبرامج نوعية، تعزز الهوية الثقافية، وترسخ استخدام اللغة العربية في مناحي الحياة كافة.

وعمل الملتقى خلال موسم العام الماضي الذي حمل عنوان "كيف نطور مدننا لخدمة الحج والعمرة" على تحقيق العديد من المبادرات النوعية، ومن أبرزها تطوير المواقيت في المنطقة، وإنشاء صالات ضيافة ملحقة بها، كذلك إطلاق جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "كاوست" جائزة بقيمة مليون ريال مخصصة للابتكار في مجالات الحج والعمرة.

ويستهدف الملتقى رب الأسرة في منزله، والمعلم في مدرسته، والإمام والخطيب في مسجده، والمسؤول في إدارته. فيما نجح الملتقى خلال الموسمين الأول والثاني في تقديم برامج ثقافية وفعاليات معرفية مميزة، أسهمت في بناء الإنسان وتنمية قدراته، واستثمار المقومات الثقافية والطاقات الإبداعية في المنطقة لتنمية المجتمع والفرد، وتطوير العمل الثقافي والفكري والمعرفي، إلى جانب إيجاد بيئة تنافسية إبداعية محفزة لتطوير العمل الثقافي. ويسهم ملتقى مكة الثقافي في تحقيق الهدف الثاني من أهداف الرؤية التنموية للمنطقة، المتمثل في الارتقاء بتنمية إنسان المنطقة؛ ليبلغ وصف القوي الأمين، وذلك عن طريق دعم الجهود التنموية في منطقة مكة المكرمة ثقافيًّا وفكريًّا وتوعويًّا واتصاليًّا وتنسيقيًّا، إلى جانب إشراك المجتمع المدني في تحليل المشكلات، واقتراح المبادرات.

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"الفيصل" يدشِّن غدًا ملتقى مكة الثقافي بحضور 200 مشارك
سبق

يدشِّن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، غدًا الاثنين ملتقى مكة الثقافي في دورته الرابعة تحت شعار "كيف نكون قدوة بلغة القرآن"، بحضور أكثر من 200 مشارك، يمثلون الجهات الحكومية والأهلية والمهتمين باللغة العربية.

ويشارك في الموسم الرابع لملتقى مكة الثقافي عدد من القطاعات الحكومية والأهلية بمنطقة مكة المكرمة، إضافة لمركز الملك عبدالله للغة العربية، وكذلك المهتمون والباحثون في اللغة العربية الذين سيعملون خلال حلقة النقاش على إيجاد مبادرات نوعية، تعزز قيمة اللغة العربية واستخداماتها.

ويهدف ملتقى مكة الثقافي في دورته الحالية إلى إشراك الجهات والمؤسسات والأفراد بالمنطقة في صناعة مبادرات وبرامج نوعية، تعزز الهوية الثقافية، وترسخ استخدام اللغة العربية في مناحي الحياة كافة.

وعمل الملتقى خلال موسم العام الماضي الذي حمل عنوان "كيف نطور مدننا لخدمة الحج والعمرة" على تحقيق العديد من المبادرات النوعية، ومن أبرزها تطوير المواقيت في المنطقة، وإنشاء صالات ضيافة ملحقة بها، كذلك إطلاق جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "كاوست" جائزة بقيمة مليون ريال مخصصة للابتكار في مجالات الحج والعمرة.

ويستهدف الملتقى رب الأسرة في منزله، والمعلم في مدرسته، والإمام والخطيب في مسجده، والمسؤول في إدارته. فيما نجح الملتقى خلال الموسمين الأول والثاني في تقديم برامج ثقافية وفعاليات معرفية مميزة، أسهمت في بناء الإنسان وتنمية قدراته، واستثمار المقومات الثقافية والطاقات الإبداعية في المنطقة لتنمية المجتمع والفرد، وتطوير العمل الثقافي والفكري والمعرفي، إلى جانب إيجاد بيئة تنافسية إبداعية محفزة لتطوير العمل الثقافي. ويسهم ملتقى مكة الثقافي في تحقيق الهدف الثاني من أهداف الرؤية التنموية للمنطقة، المتمثل في الارتقاء بتنمية إنسان المنطقة؛ ليبلغ وصف القوي الأمين، وذلك عن طريق دعم الجهود التنموية في منطقة مكة المكرمة ثقافيًّا وفكريًّا وتوعويًّا واتصاليًّا وتنسيقيًّا، إلى جانب إشراك المجتمع المدني في تحليل المشكلات، واقتراح المبادرات.

30 سبتمبر 2019 - 1 صفر 1441
12:01 AM

"الفيصل" يدشِّن غدًا ملتقى مكة الثقافي بحضور 200 مشارك

في دورته الرابعة تحت شعار "كيف نكون قدوة بلغة القرآن"

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عبدالله الراجحي - جدة
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يدشِّن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، غدًا الاثنين ملتقى مكة الثقافي في دورته الرابعة تحت شعار "كيف نكون قدوة بلغة القرآن"، بحضور أكثر من 200 مشارك، يمثلون الجهات الحكومية والأهلية والمهتمين باللغة العربية.

ويشارك في الموسم الرابع لملتقى مكة الثقافي عدد من القطاعات الحكومية والأهلية بمنطقة مكة المكرمة، إضافة لمركز الملك عبدالله للغة العربية، وكذلك المهتمون والباحثون في اللغة العربية الذين سيعملون خلال حلقة النقاش على إيجاد مبادرات نوعية، تعزز قيمة اللغة العربية واستخداماتها.

ويهدف ملتقى مكة الثقافي في دورته الحالية إلى إشراك الجهات والمؤسسات والأفراد بالمنطقة في صناعة مبادرات وبرامج نوعية، تعزز الهوية الثقافية، وترسخ استخدام اللغة العربية في مناحي الحياة كافة.

وعمل الملتقى خلال موسم العام الماضي الذي حمل عنوان "كيف نطور مدننا لخدمة الحج والعمرة" على تحقيق العديد من المبادرات النوعية، ومن أبرزها تطوير المواقيت في المنطقة، وإنشاء صالات ضيافة ملحقة بها، كذلك إطلاق جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "كاوست" جائزة بقيمة مليون ريال مخصصة للابتكار في مجالات الحج والعمرة.

ويستهدف الملتقى رب الأسرة في منزله، والمعلم في مدرسته، والإمام والخطيب في مسجده، والمسؤول في إدارته. فيما نجح الملتقى خلال الموسمين الأول والثاني في تقديم برامج ثقافية وفعاليات معرفية مميزة، أسهمت في بناء الإنسان وتنمية قدراته، واستثمار المقومات الثقافية والطاقات الإبداعية في المنطقة لتنمية المجتمع والفرد، وتطوير العمل الثقافي والفكري والمعرفي، إلى جانب إيجاد بيئة تنافسية إبداعية محفزة لتطوير العمل الثقافي. ويسهم ملتقى مكة الثقافي في تحقيق الهدف الثاني من أهداف الرؤية التنموية للمنطقة، المتمثل في الارتقاء بتنمية إنسان المنطقة؛ ليبلغ وصف القوي الأمين، وذلك عن طريق دعم الجهود التنموية في منطقة مكة المكرمة ثقافيًّا وفكريًّا وتوعويًّا واتصاليًّا وتنسيقيًّا، إلى جانب إشراك المجتمع المدني في تحليل المشكلات، واقتراح المبادرات.

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