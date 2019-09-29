تعرّف عليها .. "العمر": 9 مهام يقوم بها المعلم إلى جانب التدريس
قال: المعلم وراء 70% من إنجاز الطالب.. ولهذا السبب أرفض لقب "مدرس"
يرصد الكاتب الصحفي د.عبدالعزيز العمر 9 مهام يقوم بها المعلم في الفصل والمدرسة إلى جانب مهمة التدريس، مؤيدًا رأي كثير من المفكرين التربويين أن "70% من أي إنجاز يحققه الطالب يعزى تحققه إلى المعلم بمفرده"، وكاشفًا الفرق بين "المعلم" و"المدرس".
لهذا نتحدث عن المعلم أكثر
وفي مقاله "هل مهمة المعلمين التدريس فقط؟" بصحيفة "الجزيرة"، يقول العمر: "يرى كثير من المفكرين التربويين أن 70% من أي إنجاز يحققه الطالب يعزى تحقيقه إلى المعلم بمفرده، أما النسبة المتبقية من إنجاز الطالب (30%) فتعزى إلى عوامل أخرى (من الوزير وأنت جاي)، ولهذا يجب ألا يلومنا أحد لو أكثرنا من الحديث عن المعلم".
9 مهام غير التدريس
ويرصد العمر 9 مهام يقوم بها المعلم في الفصل والمدرسة إلى جانب مهمة التدريس، ويقول: "يمكن تصنيف المهام التي يؤديها أي معلم عموماً إلى فئتين: مهام تدريسية، ومهام غير تدريسية. قد يسأل سائل: وما المهام غير التدريسية المطلوب من المعلم تأديتها بجانب مهمة التدريس المباشر اليومي الطلابه. دعوني أستعرض معكم سريعاً بعضاً من تلك المهام غير التدريسية:
1 - تقديم الدعم المهني لزملائه المعلمين، وخصوصًا المستجدين منهم.
2- الانخراط والانهماك في الإعداد والتجهيز لدرسه القادم.
3- التأكد من توفر الأدوات والتقنيات المطلوبة لدرسه القادم والتأكد من أنها تعمل.
4- المشاركة في تقديم ورش عمل على مستوى المدرسة أو المنطقة التعليمية.
5- استغلال أوقات ما بين الحصص بقراءة ما يستجد في مجاله التخصصي.
6- تقديم أعمال تطوعية خدمة لمجتمعه المدرسي والمحلي. 7- اصطحاب طلابه في رحلات علمية مدرسية. 8- المشاركة في اللجان والأنشطة المدرسية. 9- الإشراف بالتناوب على حركة الطلاب حرصاً على سلامتهم".
قل "معلم" ولا تقل "مدرس"
وينهي الكاتب قائلاً: "أود أن أشير إلى أن وزارة التعليم سبق أن قررت إحلال مفردة (معلم) بدلاً من كلمة (مدرس)، فمفردة (معلم) لها مضامين مهنية أسمى وأرقى من مفردة (مدرس)".
تعرّف عليها .. "العمر": 9 مهام يقوم بها المعلم إلى جانب التدريس
أيمن حسنسبق2019-09-29
يرصد الكاتب الصحفي د.عبدالعزيز العمر 9 مهام يقوم بها المعلم في الفصل والمدرسة إلى جانب مهمة التدريس، مؤيدًا رأي كثير من المفكرين التربويين أن "70% من أي إنجاز يحققه الطالب يعزى تحققه إلى المعلم بمفرده"، وكاشفًا الفرق بين "المعلم" و"المدرس".
لهذا نتحدث عن المعلم أكثر
وفي مقاله "هل مهمة المعلمين التدريس فقط؟" بصحيفة "الجزيرة"، يقول العمر: "يرى كثير من المفكرين التربويين أن 70% من أي إنجاز يحققه الطالب يعزى تحقيقه إلى المعلم بمفرده، أما النسبة المتبقية من إنجاز الطالب (30%) فتعزى إلى عوامل أخرى (من الوزير وأنت جاي)، ولهذا يجب ألا يلومنا أحد لو أكثرنا من الحديث عن المعلم".
9 مهام غير التدريس
ويرصد العمر 9 مهام يقوم بها المعلم في الفصل والمدرسة إلى جانب مهمة التدريس، ويقول: "يمكن تصنيف المهام التي يؤديها أي معلم عموماً إلى فئتين: مهام تدريسية، ومهام غير تدريسية. قد يسأل سائل: وما المهام غير التدريسية المطلوب من المعلم تأديتها بجانب مهمة التدريس المباشر اليومي الطلابه. دعوني أستعرض معكم سريعاً بعضاً من تلك المهام غير التدريسية:
1 - تقديم الدعم المهني لزملائه المعلمين، وخصوصًا المستجدين منهم.
2- الانخراط والانهماك في الإعداد والتجهيز لدرسه القادم.
3- التأكد من توفر الأدوات والتقنيات المطلوبة لدرسه القادم والتأكد من أنها تعمل.
4- المشاركة في تقديم ورش عمل على مستوى المدرسة أو المنطقة التعليمية.
5- استغلال أوقات ما بين الحصص بقراءة ما يستجد في مجاله التخصصي.
6- تقديم أعمال تطوعية خدمة لمجتمعه المدرسي والمحلي. 7- اصطحاب طلابه في رحلات علمية مدرسية. 8- المشاركة في اللجان والأنشطة المدرسية. 9- الإشراف بالتناوب على حركة الطلاب حرصاً على سلامتهم".
قل "معلم" ولا تقل "مدرس"
وينهي الكاتب قائلاً: "أود أن أشير إلى أن وزارة التعليم سبق أن قررت إحلال مفردة (معلم) بدلاً من كلمة (مدرس)، فمفردة (معلم) لها مضامين مهنية أسمى وأرقى من مفردة (مدرس)".
29 سبتمبر 2019 - 30 محرّم 1441
03:52 PM
تعرّف عليها .. "العمر": 9 مهام يقوم بها المعلم إلى جانب التدريس
قال: المعلم وراء 70% من إنجاز الطالب.. ولهذا السبب أرفض لقب "مدرس"
يرصد الكاتب الصحفي د.عبدالعزيز العمر 9 مهام يقوم بها المعلم في الفصل والمدرسة إلى جانب مهمة التدريس، مؤيدًا رأي كثير من المفكرين التربويين أن "70% من أي إنجاز يحققه الطالب يعزى تحققه إلى المعلم بمفرده"، وكاشفًا الفرق بين "المعلم" و"المدرس".
لهذا نتحدث عن المعلم أكثر
وفي مقاله "هل مهمة المعلمين التدريس فقط؟" بصحيفة "الجزيرة"، يقول العمر: "يرى كثير من المفكرين التربويين أن 70% من أي إنجاز يحققه الطالب يعزى تحقيقه إلى المعلم بمفرده، أما النسبة المتبقية من إنجاز الطالب (30%) فتعزى إلى عوامل أخرى (من الوزير وأنت جاي)، ولهذا يجب ألا يلومنا أحد لو أكثرنا من الحديث عن المعلم".
9 مهام غير التدريس
ويرصد العمر 9 مهام يقوم بها المعلم في الفصل والمدرسة إلى جانب مهمة التدريس، ويقول: "يمكن تصنيف المهام التي يؤديها أي معلم عموماً إلى فئتين: مهام تدريسية، ومهام غير تدريسية. قد يسأل سائل: وما المهام غير التدريسية المطلوب من المعلم تأديتها بجانب مهمة التدريس المباشر اليومي الطلابه. دعوني أستعرض معكم سريعاً بعضاً من تلك المهام غير التدريسية:
1 - تقديم الدعم المهني لزملائه المعلمين، وخصوصًا المستجدين منهم.
2- الانخراط والانهماك في الإعداد والتجهيز لدرسه القادم.
3- التأكد من توفر الأدوات والتقنيات المطلوبة لدرسه القادم والتأكد من أنها تعمل.
4- المشاركة في تقديم ورش عمل على مستوى المدرسة أو المنطقة التعليمية.
5- استغلال أوقات ما بين الحصص بقراءة ما يستجد في مجاله التخصصي.
6- تقديم أعمال تطوعية خدمة لمجتمعه المدرسي والمحلي. 7- اصطحاب طلابه في رحلات علمية مدرسية. 8- المشاركة في اللجان والأنشطة المدرسية. 9- الإشراف بالتناوب على حركة الطلاب حرصاً على سلامتهم".
قل "معلم" ولا تقل "مدرس"
وينهي الكاتب قائلاً: "أود أن أشير إلى أن وزارة التعليم سبق أن قررت إحلال مفردة (معلم) بدلاً من كلمة (مدرس)، فمفردة (معلم) لها مضامين مهنية أسمى وأرقى من مفردة (مدرس)".