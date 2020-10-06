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الإمارات تسجل 1,061 إصابة جديدة بـ"كورونا"

1,146 حالة شفاء ترفع الحصيلة إلى 90,556

سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة 1,061 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، ليبلغ مجموع الحالات المسجلة 100,794 حالة.

وذكرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، في بيان، أن ستة مصابين قد توفوا نتيجة تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ليبلغ عدد الوفيات في الدولة 435 حالة.

وأشارت إلى شفاء 1,146 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد، ليصل مجموع حالات الشفاء إلى 90,556 حالة.

الإمارات فيروس كورونا الجديد

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الإمارات تسجل 1,061 إصابة جديدة بـ"كورونا"
سبق

سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة 1,061 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، ليبلغ مجموع الحالات المسجلة 100,794 حالة.

وذكرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، في بيان، أن ستة مصابين قد توفوا نتيجة تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ليبلغ عدد الوفيات في الدولة 435 حالة.

وأشارت إلى شفاء 1,146 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد، ليصل مجموع حالات الشفاء إلى 90,556 حالة.

06 أكتوبر 2020 - 19 صفر 1442
02:26 PM

الإمارات تسجل 1,061 إصابة جديدة بـ"كورونا"

1,146 حالة شفاء ترفع الحصيلة إلى 90,556

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - أبو ظبي
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سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة 1,061 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، ليبلغ مجموع الحالات المسجلة 100,794 حالة.

وذكرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، في بيان، أن ستة مصابين قد توفوا نتيجة تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ليبلغ عدد الوفيات في الدولة 435 حالة.

وأشارت إلى شفاء 1,146 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد، ليصل مجموع حالات الشفاء إلى 90,556 حالة.

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