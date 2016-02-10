وشهد اللقاء مناقشة التعاون المشترك في مجال الفضاء بين البلدين الصديقين.

استقبل الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء، في الرياض اليوم، سفير جمهورية البرازيل الاتحادية لدى المملكة، مارسيل سوزا ديال نينا بمناسبة تعيينه سفيراً لبلاده.

"سلطان بن سلمان" يستقبل سفير البرازيل لدى المملكة صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-02-10 استقبل الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء، في الرياض اليوم، سفير جمهورية البرازيل الاتحادية لدى المملكة، مارسيل سوزا ديال نينا بمناسبة تعيينه سفيراً لبلاده. وشهد اللقاء مناقشة التعاون المشترك في مجال الفضاء بين البلدين الصديقين.

10 فبراير 2020 - 16 جمادى الآخر 1441 02:43 PM

"سلطان بن سلمان" يستقبل سفير البرازيل لدى المملكة الجانبان بحثا التعاون المشترك للبلدين في مجال الفضاء





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استقبل الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء، في الرياض اليوم، سفير جمهورية البرازيل الاتحادية لدى المملكة، مارسيل سوزا ديال نينا بمناسبة تعيينه سفيراً لبلاده.

وشهد اللقاء مناقشة التعاون المشترك في مجال الفضاء بين البلدين الصديقين.